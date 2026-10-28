Cristina, la madrileña que dejó la ciudad por un pueblo. CMM

Una madrileña que dejó la ciudad por un pueblo: "Pasé de salir 2 horas antes para llegar a cualquier sitio a la tranquilidad"

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LO ESENCIAL Las claves Cristina Cámara dejó Torrejón de Ardoz tras toda una vida en Madrid para mudarse a Albaladejo (Ciudad Real), buscando calidad de vida y tranquilidad para criar a sus hijos. El cambio de residencia le ha permitido evitar los constantes desplazamientos e inconvenientes de la gran ciudad, apoyándose en el teletrabajo como gestora de tráfico. Valora positivamente la cercanía, el entorno natural y el apoyo diario de sus padres en la crianza, asegurando que no se arrepiente y prefiere la libertad del pueblo.

Cambiar el ruido de la ciudad por la tranquilidad de un pueblo es una decisión que cada vez más personas se plantean cuando buscan una vida diferente. Para Cristina Cámara, de 46 años, ese cambio llegó con la maternidad y la necesidad de encontrar un entorno adecuado para criar a sus dos hijos.

Tras pasar toda su vida en Torrejón de Ardoz, decidió trasladarse a Albaladejo, un pequeño municipio de Ciudad Real donde lleva seis años viviendo con su familia.

"Cuando nacieron los niños fue cuando decidimos venirnos aquí", explica Cristina, que trabaja como gestora de tráfico y teletrabaja.

Su labor consiste en gestionar una flota de vehículos en toda España y coordinar la asistencia a conductores que sufren averías en carretera.

La decisión de mudarse estuvo marcada por las necesidades familiares. Uno de sus hijos tiene discapacidad auditiva y la familia encontró en el pueblo una alternativa para afrontar esta etapa con más tranquilidad y apoyo. Allí vive junto a sus padres.

De la ciudad al pueblo

Antes de mudarse, Cristina conocía bien el ritmo de vida de la Comunidad de Madrid. Había crecido en Torrejón de Ardoz, donde desarrolló su vida personal y profesional. Sin embargo, los desplazamientos diarios se habían convertido en una de las principales dificultades de su rutina.

"Siempre he vivido en Madrid", asegura. "Y sabes lo que es vivir en Madrid: todo el jaleo, el estrés, despertarme dos horas antes para poder llegar a 15 kilómetros". En Albaladejo, la situación es muy diferente.

El municipio, situado en el extremo suroriental, de Ciudad Real, cuenta con menos de 1.000 habitantes y una actividad económica vinculada a la agricultura, la confección y los servicios asistenciales.

Así, Cristina destaca el entorno natural, con sierras, ríos y patrimonio histórico, pero también la cercanía entre vecinos: "Es un lugar súper privilegiado. Estamos rodeados de sierras, de ríos, tenemos historia, castillos... Es un entorno ideal para criar a los niños, hay mucha tranquilidad".

Esa calma se traduce también en más tiempo para sus hijos. "A los niños los disfrutas un montón", afirma. "En Madrid no puedes hacer este tipo de cosas, no disfrutas de tu vida constantemente. Aquí puedes hacerlo".

Asimismo, la mudanza también ha reforzado los vínculos familiares. Compartir casa con sus padres le permite contar con una ayuda que considera fundamental en la crianza de sus hijos.

"El apoyo incondicional de mis padres es increíble", reconoce la mujer. "A mi madre no le puedo pagar con nada del mundo. Para lo que necesitamos están los abuelos".

Lo cierto es que seis años después, Cristina no se arrepiente de haber cambiado la ciudad por un pueblo pequeño. La integración, la libertad y la posibilidad de disfrutar de su día a día han terminado por convencerla.

"No tiene nada que ver estar aquí con más libertad que en una gran ciudad y por eso yo me quedo aquí", concluye.