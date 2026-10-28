Un vecino no puede aparcar dos vehículos en la misma plaza si uno de ellos sobrepasa los límites, según la Ley. EE.

Entró en vigor: si un vecino aparca dos vehículos en su plaza de garaje, puedes apelar a la Ley de Propiedad Horizontal

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe expresamente aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje siempre que estén dentro de las líneas delimitadoras. Si un coche o moto sobrepasa o pisa las marcas de la plaza, se considera que invade zonas comunes y la comunidad de propietarios puede exigir la cesación o emprender acciones judiciales. Las comunidades pueden limitar el número de vehículos por plaza mediante sus estatutos o normas de régimen interior para garantizar la buena convivencia. Permisos municipales como el vado o las licencias de actividad, además de las pólizas de seguro del garaje, pueden restringir el aforo máximo de vehículos permitidos.

No es extraño ver un coche y una moto aparcados en la misma plaza de parking. A priori, parece algo lógico: tengo una plaza de mi propiedad y la uso como quiero. Sin embargo, pueden existir problemas con los dueños de las plazas colindantes.

Que si no puedo abrir bien la puerta de mi coche, que si no puedo salir de forma correcta con mi vehículo... Pues bien, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es bastante estricta cuando uno de los vehículos molesta al resto de vecinos, especialmente si sobrepasa los límites de la plaza.

En primer lugar, el artículo 3.a de la LPH determina que cada propietario tiene el derecho singular y exclusivo a aprovechar su plaza de garaje como considere. Por tanto, la Ley no prohíbe expresamente el aparcamiento de dos vehículos en la misma plaza.

Si pisa las líneas está fuera

Eso sí, para ello deben caber estrictamente en la zona delimitada por las líneas blancas. ¿Y si uno de los vehículos pisa la línea blanca o sobresale de la plaza? Entonces, se considera que está fuera de la plaza de garaje, ya que las marcas sirven como frontera del espacio privativo.

No importa si el coche o moto sobrepasa la plaza de otro vecino o una zona de paso, se considera que está fuera de los límites. En estos casos, la comunidad de propietarios puede aplicar los artículos 9.1 y 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

El primero obliga a cada vecino a hacer un uso adecuado de las zonas comunes. En caso de no hacerlo, el vecino en cuestión tendrá que responder de las infracciones y daños causados.

Si el dueño de la plaza no respeta dicho artículo, el resto de propietarios pueden emprender una acción de cesación. Es decir, podrán requerir formalmente la corrección de esa conducta y, en caso de persistir, podrán entablar acciones judiciales.

Los vecinos pueden actuar

Aunque ninguno de los dos vehículos pise o supere las marcas de la plaza de garaje, la comunidad puede fijar el límite de vehículos a aparcar en cada espacio. Para ello deben incluir dicha norma en los estatutos de la comunidad o a través de una norma de régimen interior.

Este tipo de medidas se aplican por la junta de propietarios para regular la convivencia y utilización de los servicios comunitarios.

Dos factores externos

Al margen de la LPH, hay dos factores que influyen en el número de vehículos que se pueden aparcar en una plaza de garaje. El primero es una licencia de actividad o un vado.

Se trata de unos permisos municipales que fijan un aforo máximo. Exceder lo que contemplan puede conllevar sanciones administrativas para la comunidad.

Por otro lado, los seguros del garaje son pólizas contra incendios o responsabilidad civil que calculan el riesgo en función del número de plazas y vehículos autorizados.

Un exceso de vehículos podría limitar la cobertura del seguro en caso de siniestro.