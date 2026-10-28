Confirmado por la justicia: la falta de personal no exime a la Administración de proteger la salud de sus trabajadores

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al INSS a indemnizar con 15.000 euros a una funcionaria por vulnerar su derecho a la integridad física y moral. La empleada sufrió cuadros de ansiedad y depresión debido a la sobredosis de trabajo y la falta de personal en el centro de Santa Cruz de La Palma. La justicia ratifica que la falta de plantilla no exime a las administraciones públicas de la obligación de proteger la salud de sus trabajadores y evaluar riesgos psicosociales.

La insuficiencia de plantilla y la sobrecarga de trabajo pueden generar responsabilidades para las administraciones públicas cuando afectan a la salud de sus empleados y no se adoptan las medidas preventivas necesarias.

Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia de 19 de mayo de 2026 (recurso 851/2025, STSJ ICAN 2068/2026). “La misma condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a indemnizar con 15.000 euros a una funcionaria por vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral”, afirma Francisco Trujillo.

El profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I recuerda que el conflicto se originó en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Santa Cruz de La Palma, donde una funcionaria desempeñaba el puesto de informadora gestora jefa.

“El centro tenía ocho puestos de trabajo previstos, aunque habitualmente solo seis estaban cubiertos. Esta situación había sido denunciada por UGT desde 2021 y provocaba dificultades para atender la demanda de los ciudadanos”, prosigue el también Of Counsel de ECIJA Advisory.

Entre diciembre de 2022 y octubre de 2023, la trabajadora comunicó reiteradamente a sus superiores las condiciones en las que desarrollaba su actividad.

Denunció agendas difíciles de asumir, insuficiencia de personal y problemas para respetar su jornada laboral.

En determinadas ocasiones llegó a atender entre 18 y 21 citas presenciales y solicitó la compensación de una hora y media trabajada fuera de su horario.

Consecuencias para la salud

La situación tuvo consecuencias para su salud. La funcionaria permaneció de baja médica durante distintos periodos de 2023 y, nuevamente, entre julio de 2024 y marzo de 2025, con sintomatología ansiosa y depresiva.

“Un informe pericial psicológico elaborado en noviembre de 2024 identificó síntomas compatibles con daño psicológico y una relación significativa con las condiciones de trabajo”, cuenta Trujillo.

La existencia de riesgos asociados a la carga laboral también aparecía documentada en la propia actividad preventiva del organismo.

El plan preventivo de 2023 recogía que el 72% de las personas encuestadas consideraba elevada o excesiva su carga de trabajo y calificaba este riesgo como muy elevado.

Pese a estos antecedentes, la evaluación específica de riesgos psicosociales no se realizó hasta que intervino la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

“Ante esta situación, la funcionaria presentó una demanda contra el INSS por incumplimiento de sus obligaciones preventivas y vulneración de derechos fundamentales. Solicitó la adopción de medidas correctoras y una indemnización de 15.000 euros por daños morales”, narra el profesor.

Y aunque el Juzgado de lo Social desestimó inicialmente sus pretensiones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó esa decisión al apreciar que la Administración había incumplido sus obligaciones de protección frente a los riesgos psicosociales conocidos.

“La Sala fundamenta su decisión en los artículos 14, 15, 16 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regulan el derecho a una protección eficaz, los principios de la acción preventiva, la evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud”, afirma el profesor.

“También aplica el artículo 15 de la Constitución española, que garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral”, concluye.

La condena comprende una indemnización de 15.000 euros por daños morales y la obligación de adoptar medidas preventivas frente a la situación de riesgo constatada.