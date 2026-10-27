El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE, en Fórum Evolución, a 21 de octubre de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Tomás Alonso Europa Press

Está en vigor: penalizaciones con recargos de hasta el 150% del IBI a los propietarios con viviendas vacías

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto-ley 29/2026 permite a los ayuntamientos aplicar recargos potestativos en el IBI de hasta el 150% a inmuebles desocupados durante más de dos años sin causa justificada. Las viviendas de uso turístico en zonas tensionadas sufrirán penalizaciones escalonadas del 50%, 100% o 150% según el número de propiedades del titular. La normativa excluye de las sanciones casos justificados de inocupación, como traslados por trabajo, obras, litigios, ofertas de alquiler o venta a precio de mercado. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias alerta de la retirada de más de 4.000 viviendas del alquiler tradicional tras la entrada en vigor del decreto.

La crisis de la vivienda en España y la dificultad de acceder a este bien se han convertido en el centro de la campaña política para las elecciones del 29 de noviembre.

A esto se suma que la entrada en vigor del Real Decreto-ley 29/2026, que introduce medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible en España, ha puesto en alerta al mercado inmobiliario con la retirada de 4.235 viviendas de alquiler tradicional en diez días, según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Una de las medidas que genera cierta alarma entre los propietarios son las penalizaciones fiscales consecuencia de tener viviendas vacías por un largo periodo de tiempo y sobre alojamientos turísticos en zonas tensionadas.

¿Cómo son las penalizaciones?

El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) modifica el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para dotar a los ayuntamientos de la facultad de aplicar recargos potestativos mediante ordenanza fiscal.

De esta manera, en municipios declarados como zona tensionada, los ayuntamientos podrán imponer recargos sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas destinadas a uso turístico.

Así, se contempla hasta un 50% de recargo general, hasta un 100% para titulares de 2 o 3 inmuebles destinados a uso turístico y hasta un 150% para titulares de cuatro o más inmuebles dedicados al uso turístico.

Además de estas penalizaciones a las viviendas de uso turístico, se penalizan fiscalmente inmuebles que hayan estado vacíos por más de dos años sin ninguna causa justificada.

Al igual que con los pisos turísticos, el porcentaje de recargo dependerá de la zona en la que esté ubicado el inmueble y de la cantidad de propiedades.

Para aquellos inmuebles que se encuentren ubicados fuera de las zonas tensionadas, la penalización puede ir del 50% al 100%, según el tiempo de desocupación, pudiendo llegar a un recargo adicional de 50 puntos porcentuales, hasta un 150%, para titulares de dos o más viviendas.

Por otro lado, en zonas tensionadas se aplica un recargo general del 50% al 100% en los casos de propietarios de cuatro o más inmuebles vacíos; hasta un máximo del 150% cuando la desocupación supere los tres años.

Ahora bien, la norma reconoce ciertas causas justificadas de desocupación, entre las que figuran los traslados laborales, las situaciones de dependencia, las obras, los litigios judiciales o la puesta en venta, que garantiza un máximo de un año de inocupación, o el alquiler, que establece un máximo de seis meses, a precios de mercado.

El último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) establecía que hay un total de 3.837.328 viviendas vacías en todo el país, equivalentes al 14,4% del parque total de vivienda.

Sin embargo, según expresó el portal inmobiliario Idealista, casi la mitad de estos inmuebles vacíos se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que el 70% se encuentran en municipios de hasta 50.000 habitantes. Asimismo, se ha argumentado una mala interpretación de estas estadísticas.

Aunque el Real Decreto-ley ya fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), todavía debe ser ratificado por la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones del 29 de noviembre.