Los técnicos y expertos en calefacción coinciden: debes purgar los radiadores para que calienten por completo

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LO ESENCIAL Las claves La presencia de aire en los radiadores provoca que no calienten por completo en la parte superior y genera ruidos de gorgoteo. El proceso de purgado es sencillo: se debe apagar la calefacción, abrir la válvula con paciencia hasta que salga solo agua y luego ajustar la presión. Tras realizar la tarea en los radiadores, es imprescindible verificar que la presión de la caldera se mantenga entre 1 y 1,5 bares en frío. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda realizar este mantenimiento al menos una vez al año al inicio del invierno.

Llega el frío y, con él, uno de los momentos más temidos del año: encender la calefacción y descubrir que los radiadores no calientan como antes.

A veces, aunque la caldera esté funcionando, algunas habitaciones tardan más en alcanzar una temperatura agradable o incluso es habitual que se escuchen gorgoteos durante la noche.

Antes de pensar en una avería, una de las opciones más probables es que haya aire acumulado en el circuito. Purgar los radiadores es una tarea de mantenimiento sencilla que ayuda a mantener el sistema en buenas condiciones.

El indicador más habitual de que el radiador está dando este problema es que esté caliente por la parte inferior, pero frío por arriba. Esto ocurre porque el aire, al ser menos denso que el agua, tiende a acumularse en la zona superior e impide que el calor se distribuya correctamente.

Otro indicio son los ruidos de burbujeo o gorgoteo, especialmente perceptibles cuando la calefacción se pone en marcha o durante la noche. Si se presentan estos síntomas, merece la pena revisar los radiadores antes de que llegue el frío más intenso.

Cómo purgar el radiador

Para realizar esta tarea solo necesitas una llave de purga, si tu radiador la requiere, un recipiente pequeño y un paño.

Aunque el proceso en sí puede durar unos cinco minutos por radiador, hay que contar también con el tiempo necesario para que la instalación se enfríe. Estos son los pasos que debes seguir:

Apaga la calefacción y deja que los radiadores se enfríen. Es fundamental detener el sistema antes de abrir la llave para reducir el riesgo de quemaduras y evitar el flujo continuo de agua. Localiza la válvula de purga. Normalmente, se encuentra en uno de los extremos superiores o inferiores del radiador. Puede abrirse con una llave específica o con un destornillador, dependiendo del modelo. Coloca un recipiente debajo y abre la válvula lentamente. Gira el purgador con cuidado, sin desenroscarlo por completo. Al principio se escuchará un siseo por el aire que sale del interior. Cierra el purgador cuando salga agua de forma continua. En cuanto deje de salir aire y comience a salir agua sin interrupciones, vuelve a cerrar la válvula sin vaciar el radiador. Comprueba la presión de la caldera. Una vez terminada la operación, revisa el manómetro, ya que la presión puede haber disminuido. En instalaciones domésticas suele situarse entre 1 y 1,5 bares en frío. Por último, enciende la calefacción y comprueba que los radiadores se calientan de manera uniforme.

¿Cuándo hay que purgar?

No necesariamente hay que purgar los radiadores cada vez que los encendemos, ni todos los de la casa.

Eso sí, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) aconseja hacerlo al menos una vez al año, coincidiendo con el inicio del periodo de calefacción.

Además, hay que tener en cuenta que, si después de purgar, un radiador continúa frío o apenas desprende calor, el problema podría estar relacionado con una válvula cerrada, una circulación deficiente del agua o un desequilibrio del circuito.