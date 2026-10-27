Pía Nieto, experta en limpieza: "Hoy te enseño un método para que los trapos no huelan mal y estén siempre limpios"

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LO ESENCIAL Las claves La experta en limpieza Pía Nieto comparte un truco infalible para eliminar el mal olor y la suciedad acumulada en los trapos y bayetas de microfibra. El método consiste en dejar las bayetas en remojo durante hora y media con agua caliente (entre 50 y 70 grados), tres cucharadas de percarbonato y una de lavavajillas. Tras el remojo, se deben realizar tres aclarados previos antes de lavarlas en la lavadora a una temperatura de entre 60 y 90 grados sin añadir detergente. Para prevenir que reaparezcan los malos olores, se recomienda lavar las bayetas tras cada uso, escurrirlas bien y dejarlas secar por completo al aire.

Pocas cosas resultan tan desagradables al limpiar la casa como coger una bayeta y descubrir que desprende un olor persistente, incluso después de haberla lavado.

Aunque a simple vista parezca limpia, puede conservar restos de grasa y suciedad que se acumulan con el uso diario. Para recuperar estas prendas y evitar que el problema se repita, Pía Nieto, experta en organización y limpieza conocida en redes sociales como @piaorganiza, ha compartido un método infalible.

La especialista parte de una idea sencilla: cuando una bayeta de microfibra huele mal, es posible que necesite algo más que un lavado habitual.

El primer paso consiste en preparar un recipiente con agua caliente y añadir tres cucharadas de percarbonato de sodio y una de detergente para lavar los platos. Nieto indica que el agua debe estar a una temperatura de entre 50 y 70 grados.

Una vez preparada la mezcla, hay que introducir las bayetas y comprobar que quedan completamente empapadas.

A continuación, se dejan en remojo durante una hora y media. En el vídeo, la experta muestra cómo el agua cambia de aspecto durante este tiempo, una señal visible de que se han desprendido parte de los residuos acumulados en los tejidos.

"Fijaos lo que pasa después de hora y media, la cantidad de suciedad que sale", comenta. Este tratamiento previo busca facilitar la eliminación de la grasa y la suciedad que pueden permanecer en las bayetas después de limpiar distintas superficies del hogar.

Tres aclarados

Una vez terminado el remojo, Nieto recomienda aclarar las bayetas tres veces para retirar los restos de suciedad y de la mezcla utilizada. Este paso permite eliminar los residuos antes de pasar al lavado habitual.

La experta recuerda que las bayetas de microfibra destacan por su capacidad para recoger polvo, líquidos y otros restos, pero también necesitan un mantenimiento adecuado.

Por eso, insiste en que es importante lavarlas bien después de utilizarlas y no limitarse a dejarlas apartadas hasta la siguiente limpieza.

Tras los aclarados, propone introducirlas en la lavadora y seleccionar un programa de entre 60 y 90 grados, sin añadir detergente en esta fase. El último paso consiste en dejarlas secar al aire.

Cómo prevenir los malos olores

La limpieza profunda puede resultar útil cuando las bayetas acumulan suciedad, pero evitar que el olor reaparezca depende, en buena medida, de los cuidados cotidianos.

La recomendación de Nieto es lavarlas bien después de cada uso, especialmente cuando se han empleado para retirar grasa o limpiar superficies con muchos residuos.

Además, conviene escurrirlas y dejarlas secar por completo antes de guardarlas.

La humedad retenida durante periodos prolongados favorece la aparición de malos olores, por lo que es preferible evitar que permanezcan arrugadas o húmedas dentro de un cubo o un espacio cerrado.