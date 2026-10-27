La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en el Almuerzo-Coloquio organizado por Club Siglo XXI, a 20 de octubre de 2026. A. Pérez Meca Europa Press

La Ley de Propiedad Horizontal confirma: un propietario puede comprar una habitación del vecino para ampliar su piso

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal permite la segregación y agregación de inmuebles para comprar parte de la casa de un vecino y ampliar la vivienda propia. La operación requiere el acuerdo entre las partes y la aprobación de tres quintas partes de los propietarios de la comunidad, salvo que los estatutos ya lo autoricen. Es necesario verificar la normativa urbanística, formalizar la escritura pública en notaría y registrar los cambios en el Registro de la Propiedad y el Catastro. El proceso modifica las cuotas de gastos comunitarios e implica obligaciones fiscales como el IRPF por ganancia patrimonial y la plusvalía municipal.

La Ley de Propiedad Horizontal permite a los propietarios comprar una habitación o parte del piso de un vecino para ampliar su vivienda, un procedimiento conocido como segregación y agregación de inmuebles.

Así, esto permite al propietario comprador ganar unos metros cuadrados en su vivienda sin tener que mudarse y al vendedor obtener una ganancia.

Aunque la operación está permitida, es preciso contar con una serie de autorizaciones para formalizar correctamente este cambio.

¿Qué hace falta?

Además del consentimiento de los vecinos afectados por este cambio, es necesario contar con la aprobación de la comunidad de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 17.4, en caso de segregación, agregación o agrupación de viviendas, exige el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios y de las cuotas de participación.

Esto es, salvo que el título constitutivo o los estatutos de la comunidad contemplen el derecho de los propietarios a esta acción, en ese caso no es necesaria la aprobación de la junta de vecinos.

Por otro lado, es importante que la modificación cumpla con la normativa urbanística del municipio. De lo contrario, se requerirá una licencia urbanística o declaración responsable. Para evitar problemas, se recomienda contar con un arquitecto que verifique la viabilidad técnica antes de comenzar con los trámites.

¿Qué otros trámites hay?

Una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, hay que formalizar la operación y actualizar la documentación de las viviendas. De esta manera, debe quedar reflejado legalmente que una parte deja de formar parte de una vivienda y pasa a formar parte de la contigua.

Asimismo, la compraventa y modificación de los inmuebles deben quedar documentadas mediante escritura pública ante un notario. Además, en el registro de la propiedad deben quedar inscritas las nuevas características y superficies de ambas viviendas.

Dos personas revisando las obras de una vivienda. Imagen de archivo IStock

El cambio de superficie de ambos inmuebles también supone un cambio en su valor catastral, por lo que debe comunicarse la actualización para que se actualicen la descripción y el valor catastral.

Por esta misma razón, también se deben revisar las cuotas de participación, ya que el vecino comprador gana espacio en su inmueble y el vendedor lo pierde. Esto puede modificar lo que cada uno paga en gastos comunitarios.

¿Qué impuestos hay que pagar?

La segregación y agregación de inmuebles también tienen consecuencias fiscales para ambas partes. En primer lugar, el propietario que vende debe reflejar esta transmisión en su declaración de la Renta, al igual que tendrá que tributar por la ganancia patrimonial obtenida tras calcular la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición, teniendo en cuenta los gastos y ajustes fiscales aplicables.

La venta puede estar sujeta al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal; un tributo que grava el incremento de valor del suelo urbano cuyo importe depende de las circunstancias de la operación y las reglas municipales.

De esta manera, la compra de una habitación o parte de la vivienda a un vecino puede ser una alternativa legal desconocida para ampliar la vivienda sin necesidad de mudarse. Sin embargo, conviene estudiar con detenimiento las implicaciones fiscales de este cambio y los costes que puede acarrear.