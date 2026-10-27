Isabel Rodríguez, propietaria de tres casas y dos garajes: “No habrá más desahucios de personas vulnerables”

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que no habrá más desahucios de personas vulnerables ante el debate generado por el precio y la situación del sector. Según su Declaración de Bienes de 2023, Rodríguez declaró siete propiedades en Ciudad Real: tres viviendas, dos garajes y dos trasteros, además de tres créditos hipotecarios activos. La ministra percibió 5.130 euros anuales por ingresos de alquiler en 2022 y un sueldo como miembro del Gobierno de 84.650,52 euros en 2025. Rodríguez confía en la aprobación de dos reales decretos-ley de vivienda afirmando que su contenido beneficia al 100% de los ciudadanos.

La vivienda va a ser uno de los temas 'estrella' de aquí a las elecciones del próximo 29 de noviembre. No ya sólo por los elevados precios tanto de la compra como del alquiler, sino después del desahucio de Maricarmen que, entre otras cosas, dio lugar a acampadas en diferentes lugares de España.

“No habrá más desahucios de personas vulnerables”, afirmó tras estos acontecimientos la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER.

Además, se mostró "esperanzada" en que los dos reales decretos-ley de vivienda acabarán saliendo adelante: "Todo lo que está dentro de esta norma es bueno para el 100% de los españoles".

Siete propiedades

En la Declaración de Actividades, Bienes y Rentas que presentó Isabel Rodríguez al arrancar la XV Legislatura (es decir, en agosto de 2023), la ministra de Vivienda declaró ingresos por alquiler de 5.130 euros anuales en el año 2022.

Asimismo, la diputada del PSOE por Ciudad Real declaró poseer siete propiedades repartidas de la siguiente manera: tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros. Todas ellas en Ciudad Real, su tierra de origen donde fue alcaldesa de Puertollano. ¿Y cuándo las adquirió?

Una vivienda la compró en 2004 al 50% de pleno dominio; la segunda, en 2011, también al 50%; y, la tercera, en 2018, en este caso, al 100% del pleno dominio.

Si ponemos el foco en los trasteros, uno de ellos lo adquirió en 2004 al 50% de pleno dominio. El otro, ya en 2011, y con el mismo porcentaje. Y, sobre las plazas de garaje, se hizo con la primera en 2004 (al 50%) y, la segunda, en 2018 (al 100%).

Otro dato a reseñar de su declaración de 2023 es que, de esos inmuebles, tres tenían créditos hipotecarios (tres en los que tenía la mitad de participación).

Uno, de 88.400 euros, de los que le quedaba por saldar 39.510,21 euros; otro, de 17.400 euros, con un saldo pendiente a pagar de 8.447,75 euros; y, el tercero, de 90.000 euros. En este caso, la cantidad pendiente era de 87.042,68 euros.

¿Más posesiones? 13.511,07 euros en una cuenta corriente; un plan de pensiones de 10.790 euros; un Seat Ibiza; y un Volkswagen Passat.

¿Y cuál es su salario? Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), su retribución como ministra de Vivienda en 2025 fue de 84.650,52 euros.