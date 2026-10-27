El refugio temporal de la asociación Vallen Cats cierra el próximo 29 de noviembre y necesitan buscarle casa a una treintena de gatos. skynesher.

Buscan voluntarios para adoptar 30 gatos por el cierre de un refugio: "Si no encuentran un hogar, acabarán en la calle"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La asociación Vallen Cats en Valls (Tarragona) debe desalojar su refugio temporal el próximo 29 de noviembre, dejando a 30 gatos en riesgo de terminar en la calle. El centro busca personas voluntarias para adopción o acogida urgente; aunque ya han gestionado casi una decena de salidas, aún necesitan hogar para unos 20 felinos. Las responsables impulsan una campaña en GoFundMe para recaudar 1.600 euros e instalar gateras en la sede de Revolución Pata para reubicar su actividad. También solicitan difusión en redes sociales y donaciones de alimento y arena para mantener a los animales mientras encuentran una solución definitiva.

El cierre de un refugio animal nunca es buena noticia. Menos aún, cuando una treintena de gatos pueden quedarse sin hogar. Esto es lo que trata de evitar la asociación Vallen Cats, cuyo centro de cuidado felino cerrará sus puertas el próximo 29 de noviembre.

Ubicada en Valls, Tarragona, la entidad busca voluntarios para que adopten los 30 gatos que actualmente están bajo sus cuidados. "Si no encontramos un hogar o una casa de acogida, estos 30 gatos acabarán en la calle", explican a través de sus redes sociales.

Según publican, los gatos a adoptar son de todas las edades: desde bebés hasta gatos adultos. "Si puedes abrirle la puerta de tu casa a uno de ellos, escríbenos por mensaje privado", detallan.

Aunque en un principio su refugio temporal cerraba el 1 de enero de 2027, la asociación ha actualizado que el desalojo se ha adelantado al 29 de noviembre. Además, las voluntarias ya han puesto en marcha cerca de una decena de adopciones.

"Todavía necesitamos encontrar hogar para unos 20 gatos más: Mochi, Nala, Simba, Leonard, Patricia y muchos de sus compañeros se quedan sin espacio si no actuamos ya", exponen.

Si no puedes adoptar, la asociación aclara que también puedes ayudar compartiendo su vídeo en redes sociales. "Es vital que este mensaje llegue a la máxima gente posible hoy mismo", advierten.

También instan a los usuarios a que guarden y comenten las publicaciones en las que piden ayuda: "Cada interacción ayuda a que el algoritmo lo muestre a más personas".

Un nuevo refugio

Aunque su desalojo ya es definitivo, las voluntarias están buscando otro espacio para instalar su refugio felino. El problema es la falta de financiación. Por eso, también están impulsando una campaña de recaudación de fondos.

De hecho, han creado una página en GoFundMe para que cualquier persona que quiera colaborar pueda aportar su granito de arena. Su objetivo es llegar hasta los 1.600 euros, la cantidad suficiente para instalar unas gateras en la sede de Revolución Pata.

Por el momento, la causa ya ha recaudado cerca de 700 euros. Por último, las fundadoras de la entidad, Sheila y Dúnia, explican que también se puede colaborar enviando pienso, comida húmeda y arena para mantenerlos bien alimentados hasta que puedan encontrarles su nueva casa.

Las personas interesadas en ayudar pueden ponerse en contacto con la asociación a través de su correo electrónico (vallencatsrp@gmail.com) o número de teléfono: 635 72 59 99. "Rendirnos no es una opción, pero solos no podemos", concluyen desde Vallen Cats.