Una pareja de gaditanos que dejó la ciudad por el pueblo: “Nos dieron un dúplex por 110 euros de alquiler”

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LO ESENCIAL Las claves Daniela y José, una pareja de gaditanos, se mudaron a Villegas, un pueblo de Burgos de 79 habitantes, a través del Proyecto Arraigo. Accedieron a un dúplex de tres habitaciones por un alquiler de 110 euros al mes y a la gestión del bar local a coste cero. Calculan que sus gastos mensuales entre alquiler, suministros y comida ascienden únicamente a unos 280 euros al mes. La pareja destaca la mejora en su calidad de vida y descarta volver a la ciudad, planeando incluso criar a sus futuros hijos en el entorno rural.

Daniela y José son una pareja joven que tomó una decisión arriesgada: dejar atrás Cádiz para mudarse a Villegas, un pueblo de 79 habitantes en Burgos.

Cambiando el estrés de la rutina por la tranquilidad mental y un bienestar económico que consiguieron gracias al Proyecto Arraigo, una iniciativa que busca acompañar a personas que quieren vivir y trabajar en pueblos.

Así, la pareja de gaditanos contó en una entrevista con el creador de contenido, Diego Revuelta, que les proporcionó una vivienda a un precio asequible y una oportunidad de gestionar el bar local.

Así es la vida en el pueblo

Daniela comentó que encontraron Proyecto Arraigo gracias a que vieron una oferta de "un bar, una casa a coste cero". Así, en cuestión de días estaban viviendo en Villegas.

"El bar es completamente a coste cero. La vivienda tiene un alquiler de 110 euros que, como está hoy la vivienda, es un regalo, un dúplex por 110 euros es un regalo", comentó la joven de 22 años, que añadió que "el bar absolutamente nada, ni luz, ni agua, ni alquiler; todos los beneficios son íntegros para nosotros".

José explicó que, para darles tanto el inmueble como el bar, tienen que cumplir una serie de requisitos: "Te piden que traigas un pequeño colchón para hacer los primeros pedidos de mercancía y que no tengas antecedentes penales y una pequeña fianza de 700 euros por el local", manifestó.

La casa tiene tres habitaciones y dos baños y, aunque cuando llegaron estaba sin amueblar, explicó la joven que el alcalde del pueblo les ayudó a amueblar lo básico, como sofá, mesa de comedor, cama, entre otros.

Teniendo esto en cuenta, Daniela calculó sus gastos mensuales: "Si cogemos los 110 euros del alquiler más la calefacción y la luz en los meses más fríos, como muchísimo al mes en facturas son unos 200 euros; y sumándole la compra total de comida, ascendería a unos 270 euros o 280 euros mensuales al mes".

José ya trabajaba en la hostelería en Cádiz, con lo cual encargarse del bar local era algo con lo que estaba familiarizado: "El bar lo abrimos todos los días de 1:30 a 3:30 de la tarde, solo dos horitas al mediodía, y por las tardes de 7:00 a 10:00 de la noche", expresó.

Lo cierto es que el andaluz confesó que en Villegas es mucho más feliz, "como no lo he sido allí abajo en 40 años". Así, expresó que "he ganado en calidad de vida, duermo mejor, vivo en absoluto silencio y me despiertan los pájaros".

Por su parte, Daniela comparte el sentimiento: "Te levantas y ves que tienes todo el día por delante para estar con tu pareja, trabajando juntos y con tiempo para caminar al río, coger la bicicleta o tomar un café", confesó.

Una pareja de gaditanos que dejó la ciudad por el pueblo: “Nos dieron un dúplex por 110 euros de alquiler”

Además, José señaló que desde un principio los vecinos del pueblo han buscado apoyarlos y han conseguido entablar verdaderas amistades.

Finalmente, la pareja de gaditanos coincide en que volver a la ciudad no es una opción y que, incluso, planean que sus futuros hijos crezcan en este entorno rural con un estilo de vida libre del estrés y las prisas de la ciudad.