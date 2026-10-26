Page, propietario de dos pisos y dos garajes: "El problema de la vivienda en España es muy difícil de arreglar"

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LO ESENCIAL Las claves Emiliano García-Page considera que la crisis de la vivienda requiere una nueva ley del suelo y propone construir al menos 200.000 inmuebles al año para solucionar el problema en España. El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho pública su declaración de bienes, revelando unos ahorros cercanos a los 700.000 euros repartidos en cuentas bancarias y un plan S&P 500. Su patrimonio inmobiliario incluye el 50% de la propiedad de dos pisos de 90 metros cuadrados con sus respectivos garajes y trasteros, además de una hipoteca pendiente de 58.020 euros. Declaró un sueldo bruto anual de 92.165 euros como presidente autonómico, sumado a 18.757 euros de indemnización como diputado regional y el pago de 28.349 euros en IRPF.

La vivienda, ya sea compra o alquiler, se está convirtiendo en un auténtico 'via crucis' para muchos ciudadanos. Y, sin duda, va a ser uno de los pilares de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado su opinión al respecto tras la entrega de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

García-Page defiende que la vivienda tiene solución en España pero advierte: "No puede ser ni simple ni automática". Desde su punto de vista, todo pasa por ponerse de acuerdo "en construir viviendas".

¿Y cuál es la solución? La misma pasa, "en buena medida, por una nueva ley del suelo. El problema de la vivienda es muy difícil de arreglarlo si la ley del suelo sigue bloqueada como está en el Congreso de los Diputados".

No es la primera ocasión que el presidente castellano-manchego da fórmulas al respecto. Así, en 2024, durante la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, dijo que "no se trata de gestionar, eso también. Se trata sobre todo de hacer miles y miles de viviendas. No menos de 200.000 viviendas al año durante los próximos 5 o 6 años".

Patrimonio

El presidente más longevo del PSOE en una comunidad autónoma acaba de publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha su declaración de actividades, bienes y rentas. Y, a modo de resumen, destaca que su sueldo bruto anual es de 92.165 euros así como que sus ahorros se acercan a los 700.000 euros.

En el BOE castellano manchego, Emiliano García-Page declara poseer la cantidad de 675.810 euros ahorrados en diferentes entidades bancarias. Así, en ING, Deutsche Bank y Globalcaja tiene cuentas bancarias por valor de 73.023 euros. Mientras que en la Cuenta Naranja tiene 279.023 euros, y en un plan S&P 500, otros 323.426 euros.

Como otros tantos españoles, Page tiene una hipoteca. En esta ocasión, es con Globalcaja. ¿Y cuál es el saldo pendiente que tiene por pagar? 58.020 euros a fecha de 30 de junio.

Si ponemos el foco en su patrimonio inmobiliario, el presidente castellanomanchego dice poseer dos pisos, ambos de 90 metros cuadrados y con garaje. En ambos, adquiridos en 1997 y 2017, tiene la mitad de su propiedad. Junto a ellos, dos trasteros.

También posee un Volkswagen Polo de 2002, cuyo valor asciende a 400 euros, y un Mercedes Clase C-220, este adquirido más recientemente, en 2020, y con un valor de 40.000 euros.

Respecto a su salario, su sueldo bruto anual es de 92.165 euros. Si descontamos las pertinentes retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social, neto ha ingresado 59.826 euros.

Cantidad a la que hay que unir 18.757 euros en concepto de indemnización como diputado regional más otros 1.541 euros de intereses por sus cuentas bancarias.

¿Cuál ha sido su aportación al PSOE? 1.764 euros (cifra bastante similar a los intereses percibidos por sus cuentas bancarias). También pagó 28.349 euros en el IRPF.