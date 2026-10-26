Un jubilado con más de 45 años cotizados: "Me obligaron a jubilarme antes de los 65 años y me han penalizado de por vida"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Miquel Torrecillas, jubilado forzosamente con más de 45 años cotizados, denuncia sufrir penalizaciones económicas vitalicias en su pensión por retirarse antes de los 65 años. Asjubi40 y colectivos afectados exigen al Gobierno la eliminación de los coeficientes reductores para quienes hayan completado más de 40 años de aportaciones a la Seguridad Social. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una propuesta de ley para erradicar estos recortes en las pensiones por jubilación anticipada. De aprobarse la normativa, los jubilados afectados podrán solicitar un recálculo para actualizar su pensión al 100% desde la fecha de su petición.

Pedro Miquel Torrecillas es parte de la asociación de jubilados con más de 40 años cotizados, Asjubi40. A través de sus redes sociales denunció la injusticia que padecen los trabajadores jubilados de manera forzosa antes de cumplir los sesenta y cinco años.

A pesar de haber acumulado más de cuarenta años cotizados a la Seguridad Social, el jubilado lamenta que el retirarse anticipadamente esté castigado con reducciones económicas vitalicias e inferiores a las de otros grupos.

Lo cierto es que este debate ya llegó al Congreso de los Diputados, que dio luz verde a tramitar la ley que elimina estos recortes de pensión a los trabajadores con más de 40 años cotizados.

Mano de viejo que pone monedas de dinero en una alcancía.inversión, dinero, seguro de anualidades, ahorro para la jubilación y concepto de fondo de pensiones. Imagen de archivo IStock

Torrecillas fue contundente en su mensaje: "Tuve que jubilarme involuntariamente antes de llegar a los 65 años de edad, con 45 años y 26 días cotizados; me han penalizado de por vida", expuso.

"Habiendo cotizado más años y contribuido a la Seguridad Social con más dinero que otros colectivos, mi pensión es menor", continuó señalando el jubilado.

En el sistema español de la Seguridad Social, las profesiones que pueden jubilarse de forma anticipada sin sufrir recortes ni coeficientes reductores son aquellas reconocidas bajo regímenes especiales o colectivos con actividades de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.

Por ejemplo, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores del mar, ferroviarios, bomberos, policías, agentes forestales y medioambientales, artistas profesionales y profesionales taurinos.

En estos casos, el trabajador debe haber acumulado los años totales de cotización necesarios para percibir el 100% de su base reguladora, y la edad de jubilación no puede rebajarse por debajo de los 52 años en la minería y de los 59 o 60 años en las fuerzas de seguridad y bomberos.

De esta manera, la petición de Torrecillas es simple: "Pido al actual Gobierno y al que corresponda que a las personas que tenemos 40 años o más cotizados, nos sean retiradas estas discriminatorias penalizaciones", manifestó.

La respuesta de Podemos

En septiembre, la diputada de Podemos, Ione Belarra, presentó ante el Congreso una propuesta de ley para permitir la jubilación anticipada sin recortes a quienes hayan cotizado 40 años o más.

Esta medida eliminaría los coeficientes reductores de las pensiones por jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, aunque el Partido Popular cuestionó la aplicación en la voluntaria.

Afectaría sobre todo a aquellos jubilados que comenzaron a trabajar a edades tempranas o en épocas en las que se pagaba el salario en B, con lo que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

En el caso de aquellos que ya se encuentren jubilados, podrán pedir un recálculo de su pensión que se actualizará desde el momento de la solicitud.

Así, miles de jubilados que, como Pedro Miquel Torrecillas, tuvieron que jubilarse anticipadamente de manera involuntaria, podrán ver sus pensiones al 100%. No obstante, la ley aún debe ser redactada, presentada al Congreso de los Diputados y, una vez aprobada, entrará en vigor.