José, pescadero: "Estamos levantando el país y el Gobierno en cambio nos ahoga a impuestos, nos quitan un 30%"

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LO ESENCIAL Las claves José, un autónomo al frente de una pescadería desde el año 2000, denuncia en YouTube la elevada carga fiscal que soportan los trabajadores por cuenta propia. El comerciante señala que entre la cuota de autónomos, el IRPF y el IVA se les retiene cerca de un 30% de la facturación, al margen de los beneficios obtenidos. Explica que necesitó una inversión inicial de 40.000 euros para abrir su negocio y critica el ahogo fiscal al que se ven sometidos por parte del Gobierno. Reclama equiparar los derechos y oportunidades de los autónomos a los de los trabajadores por cuenta ajena, al considerar que también contribuyen a levantar el país.

Emprender en España supone asumir una inversión inicial, afrontar gastos fijos y dedicar largas jornadas al negocio.

A estas dificultades se suma la carga fiscal, una de las principales preocupaciones de muchos trabajadores por cuenta propia.

José, dueño de una pescadería abierta en 2000, ha contado en el canal de YouTube de JIRE4 las dificultades de ser autónomo y los pagos que afronta para mantener su negocio.

"Nos quitan un 30%"

José decidió emprender después de pasar varios años trabajando para otra persona. "Decidí montar este negocio porque llevaba muchos años trabajando para otro y me dije: 'Vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta para ver qué tal sale'", explica.

El comienzo exigió un importante desembolso económico. Según cuenta, tuvo que invertir 40.000 euros para poner en marcha la pescadería, a lo que se sumó el esfuerzo diario necesario para consolidar el negocio.

Sin embargo, el principal problema que señala no es únicamente la inversión inicial, sino los pagos que debe afrontar como trabajador por cuenta propia.

"Lo más difícil para sobrevivir son los pagos de autónomos, los pagos al Gobierno... De la facturación nos están quitando un 30%. Es decir, ganemos o perdamos, tenemos que pagar una parte importante al Gobierno. Tenemos la cuota de autónomos y los impuestos del IRPF y del IVA...", denuncia.

El pescadero considera que este malestar es compartido por otros profesionales que también deben hacer frente a estas obligaciones económicas. En este sentido, sostiene que "lo dicen todos los autónomos".

Por ello, reclama al Ejecutivo que reconozca el papel de quienes trabajan por cuenta propia y revise las condiciones en las que desarrollan su actividad.

"Los que estamos trabajando como autónomos también estamos levantando el país, pero el Gobierno, en cambio, nos ahoga a impuestos. Somos igual de importantes que los trabajadores por cuenta ajena, pero todos deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos privilegios", sentencia.

Una de las obligaciones económicas a las que deben hacer frente los trabajadores por cuenta propia es la cotización a la Seguridad Social. Desde 2023, España aplica un sistema basado en los rendimientos netos, con diferentes tramos y cuotas en función de los ingresos computables de cada profesional.

Esta cotización también influye en la protección social del autónomo, ya que la base por la que cotiza interviene en el cálculo de prestaciones como la incapacidad temporal o la pensión de jubilación.

Para José, sin embargo, el problema va más allá de mantener a flote su pescadería. El autónomo reclama que quienes trabajan por cuenta propia tengan las mismas oportunidades que los asalariados y denuncia que la carga fiscal dificulta el desarrollo de sus negocios.