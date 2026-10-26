Jorge Drexler arrasa en Madrid: 7.000 asistentes al Movistar Arena interactuaron en tiempo real en pleno directo

Gracias a la innovadora red 5G desplegada por Telefónica, los asistentes pudieron votar en tiempo real su canción favorita mediante un código QR.

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LO ESENCIAL Las claves Jorge Drexler reunió a 7.000 espectadores en el Movistar Arena de Madrid en un concierto interactivo e histórico. El público pudo votar en tiempo real mediante un código QR las canciones 'La trama y el desenlace' y 'Milonga del moro judío', que se sumaron al repertorio. Telefónica desplegó una infraestructura con tecnología 5G SA y computación en la nube para evitar saturaciones de red durante la votación masiva. Los asistentes disfrutaron de contenidos exclusivos antes y después del evento, transformando la experiencia de la música en vivo.

¿Te imaginas poder elegir en directo la canción que tu artista favorito va a tocar en su concierto? Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción se hizo realidad el pasado sábado 28 de septiembre en Madrid. El cantautor Jorge Drexler, recientemente nominado a ocho premios Latin Grammy, protagonizó una noche histórica en el Movistar Arena ante 7.000 espectadores que no solo acudieron a escuchar música, sino a formar parte activa del espectáculo.

Telefónica impulsó una innovadora solución tecnológica que transformó por completo la experiencia de la música en vivo. Mediante el sencillo escaneo de un código QR proyectado en las pantallas del recinto -y sin necesidad de descargar aplicaciones farragosas ni completar procesos de registro- el público pudo participar en una votación simultánea en tiempo real.

El resultado de esta interacción fue un momento irrepetible: los asistentes eligieron el tema La trama y el desenlace, una canción que se incorporó de manera excepcional al repertorio y que no había sonado previamente en ningún otro concierto de la gira. Ante la abrumadora participación, Drexler decidió regalar al público una sorpresa adicional e interpretó también la segunda opción más votada de la noche, Milonga del moro judío.

Jorge Drexler, un éxito

Esta experiencia inmersiva no se limitó únicamente a las horas del show. Antes de llegar al evento, los fans que habían adquirido su entrada recibieron un vídeo exclusivo sobre la gestación de la gira y las nominaciones del artista, preparándolos para la interacción que vivirían más tarde. Al día siguiente, la magia continuó cuando los asistentes recibieron un vídeo resumen de la noche junto con un mensaje especial del propio artista.

Todo este despliegue ininterrumpido fue posible gracias a una infraestructura pionera diseñada para evitar las temidas saturaciones de red en eventos de gran afluencia. La plataforma se apoyó en tecnologías cloud con capacidades de autoescalado y una red de distribución de contenidos (CDN). Para garantizar esta fluidez, Telefónica multiplicó por cuatro las instalaciones móviles de nodos en el recinto, incorporando tecnología 5G de altas prestaciones, 5G SA (Stand Alone) y cobertura en bandas milimétricas (mmWave) en zonas de alta concentración como la zona Bowl.

El concierto de Drexler en el Movistar Arena marca un claro punto de inflexión en la industria del entretenimiento: gracias a la tecnología, el público ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en el verdadero guionista de la noche.