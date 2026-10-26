Joaquín Serrano, notario: "Antes de firmar una hipoteca debes recibir la documentación con al menos 10 días de antelación"

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LO ESENCIAL Las claves El notario Joaquín Serrano recuerda que se debe recibir la documentación del préstamo hipotecario al menos diez días naturales antes de la firma. El comprador tiene derecho a un asesoramiento previo y gratuito con el notario de su elección para resolver dudas antes de formalizar el contrato. Serrano advierte de que una cuota mensual baja no garantiza una buena financiación y aconseja revisar costes totales, tipos de interés y vinculaciones. Se deben revisar las cláusulas sobre amortización anticipada, ya que adelantar dinero del préstamo puede conllevar comisiones pactadas según la ley.

La firma de un préstamo hipotecario requiere cumplir un procedimiento estricto para garantizar la máxima transparencia al comprador. El notario Joaquín Serrano explica en su perfil de TikTok las pautas clave que debe conocer el cliente antes de acudir a la notaría para formalizar su contrato inmobiliario.

Entre estas garantías legales destaca un plazo mínimo imprescindible para estudiar todo el papeleo. "Antes de firmar una hipoteca debes recibir la documentación con al menos diez días naturales de antelación", enfatiza el fedatario ante la exigencia de este tiempo para el consumidor.

Durante este periodo previo, el futuro hipotecado tiene derecho a resolver todas las dudas sobre el contrato con el profesional de su confianza. De igual modo, se recalca una importante ventaja del proceso: "El notario que elijas te ayuda a entenderla con asesoramiento previo gratuito", avisa Serrano.

Más allá de cumplir con los plazos, es imprescindible revisar a fondo todas y cada una de las cláusulas financieras para no sufrir sorpresas económicas inesperadas. Los compradores deben prestar atención al funcionamiento de su cuota mensual y evaluar minuciosamente los costes acumulados a largo plazo.

Serrano advierte de que fijarse únicamente en la mensualidad inicial puede distorsionar la percepción real del préstamo contraído. "Una cuota baja no siempre significa una buena financiación", recomienda a la hora de valorar la propuesta de la entidad bancaria.

Para evitar tomar decisiones financieras precipitadas, el análisis del borrador debe abarcar el importe final de la operación, los tipos de interés aplicables y las vinculaciones obligatorias. El notario aconseja verificar cada parámetro, ya que un desliz puede acarrear consecuencias de las que se arrepienta el comprador.

Este examen pormenorizado permite que el futuro comprador conozca con exactitud los compromisos financieros que asumirá con su banco durante las próximas décadas. Asimismo, facilita comparar entre distintas entidades para seleccionar la oferta hipotecaria más ventajosa.

Comisiones pactadas

Otro de los aspectos vitales al contratar un préstamo hipotecario señala la posibilidad de realizar un reembolso anticipado de parte del capital adeudado a la entidad. Serrano aclara la regulación legal existente sobre estas amortizaciones parciales o totales: "Adelantar dinero de tu hipoteca puede tener una comisión pactada", apunta.

La normativa fija topes generales aplicables a los contratos de vivienda firmados a partir del 16 de junio de 2019, calculándose los plazos desde el inicio del crédito. De este modo, la ley garantiza la debida protección patrimonial en cada etapa de la financiación inmobiliaria.