Francisco Gutiérrez, ganadero en Ceuta: "No puedo sacar el ganado por miedo y no tengo cómo comprar la comida"

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LO ESENCIAL Las claves Francisco Gutiérrez, ganadero al frente de una explotación familiar de corderos en Ceuta, denuncia el impacto de la crisis migratoria en su negocio. El ganadero asegura que no puede sacar a sus animales a pastar por miedo ni dispone de medios suficientes para comprarles comida. Manifestó su inquietud por la presencia de grupos numerosos cerca de su propiedad y denunció la falta de apoyo e intensas exigencias administrativas.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta está teniendo consecuencias que van más allá de la presión sobre los servicios de acogida y las infraestructuras de la ciudad autónoma. Algunos negocios locales también aseguran estar sufriendo los efectos de esta situación.

Es el caso de Francisco Gutiérrez, un ganadero de 37 años al frente de una explotación familiar y que denuncia las dificultades que afronta para mantener su actividad.

El pasado 31 de julio, la llegada masiva de personas a nado a través del espigón fronterizo convirtió a Ceuta en el centro de atención nacional.

Desde entonces, la presión migratoria ha seguido marcando la actualidad de la ciudad, con dificultades en los recursos asistenciales y preocupación entre parte de la población.

En este contexto, Francisco asegura a EL ESPAÑOL que su trabajo se ha vuelto todavía más complicado: "No puedes sacar el ganado por miedo y no tengo cómo comprar la comida".

Una ganadería familiar

El negocio de Francisco no es una actividad reciente. Su explotación se dedica a la cría de corderos destinados a la producción de carne y forma parte de una tradición familiar que comenzó con su abuelo y continuó después con su padre.

"Luego pasó a mi padre y ahora lo llevo yo", recuerda el ganadero, que lleva casi cuatro décadas al frente de esta actividad.

Su trabajo exige una dedicación constante, ya que el cuidado de animales requiere su atención casi todo el día. "Los animales en el campo no tienen horarios", señala. Se trata de una actividad basada en el esfuerzo diario y que, según reconoce, no siempre resulta rentable.

Sin embargo, el principal problema al que dice enfrentarse ahora es la dificultad para desarrollar con normalidad las tareas de la explotación. El temor a sacar el ganado limita su actividad y complica la alimentación de los animales, una situación que añade presión económica a un negocio que ya exige sacrificios.

La preocupación afecta también al descanso del ganadero. Francisco asegura que vive pendiente de lo que sucede en los alrededores de su propiedad y que la presencia de grupos numerosos le genera inquietud.

"No duermo tranquilo cuando ves a 300 personas dando vueltas por la ganadería", afirma.

A esta preocupación se suma su sensación de falta de apoyo institucional. El ganadero considera que las exigencias administrativas para mantener una explotación contrastan con las dificultades que, según denuncia, afronta actualmente.

"Te exigen muchos requisitos para tener ganadería", afirma.