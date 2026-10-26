Entró en vigor: los trabajadores deben descansar 1 día y medio de forma ininterrumpida cada semana, como mínimo

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores garantiza a los empleados por cuenta ajena un descanso semanal mínimo ininterrumpido de 36 horas (un día y medio). La legislación permite acumular el descanso semanal por periodos de hasta 14 días, lo que habilita a trabajar hasta 11 días seguidos a cambio de tres de pausa. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir al menos 12 horas de descanso diario. Los menores de 18 años cuentan con una mayor protección laboral, teniendo derecho a un descanso semanal mínimo de dos días consecutivos no acumulables.

Todos los empleados por cuenta ajena en España tienen garantizado por ley un tipo de descanso cada semana. Aunque las jornadas cambian según la empresa o el sector, existen unos límites mínimos obligatorios a la hora de organizar los turnos.

Según el artículo 37.1. del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), todo trabajador debe disfrutar de al menos 36 horas seguidas de pausa a la semana (un día y medio ininterrumpido).

Por norma general, este descanso se programa combinando el domingo entero con la tarde del sábado o la mañana del lunes.

Sin embargo, la distribución puede adaptarse a las características de cada actividad y a lo establecido en los convenios colectivos.

Una de las cuestiones más relevantes es que este descanso semanal no tiene por qué disfrutarse necesariamente todas las semanas de forma aislada. La legislación permite acumularlo por periodos de hasta 14 días.

Derecho al descanso

Esto significa que, en determinadas organizaciones del tiempo de trabajo, un empleado podría trabajar hasta 11 días consecutivos y disfrutar posteriormente de tres días seguidos de descanso, siempre que se respete el mínimo legal acumulado correspondiente a dos semanas.

Este descanso debe coordinarse además con el descanso diario entre jornadas. El artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que deben transcurrir, como regla general, al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

La garantía afecta a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, independientemente de que tengan un contrato indefinido, temporal, a tiempo completo o parcial.

No obstante, el mínimo legal puede ser mejorado mediante los convenios colectivos. De hecho, numerosos convenios establecen dos días completos de descanso semanal, por lo que el trabajador debe consultar la regulación aplicable a su sector o empresa.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es todavía mayor: tienen derecho a un descanso semanal mínimo de dos días consecutivos, que no puede acumularse de la misma manera.

La obligación de garantizar estos periodos de descanso también afecta directamente a la planificación empresarial. Sectores como la hostelería, el comercio, la industria o determinadas actividades sanitarias requieren cuadrantes específicos para mantener la actividad sin vulnerar los derechos laborales.

El incumplimiento del descanso semanal puede constituir una infracción grave en materia laboral, con las correspondientes sanciones previstas en la normativa.

Por tanto, el día y medio de descanso semanal constituye un mínimo legal, no una recomendación. Si el convenio colectivo establece una mejora, será ese régimen más favorable el que deba aplicarse.