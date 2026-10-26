El Smart City Expo World Congress reunirá del 3 al 5 de noviembre a más de 27.000 asistentes, 1.100 expositores y 600 ponentes para abordar retos como la crisis de la vivienda, la inteligencia artificial y el cambio climático.

1.000 ciudades y 50 soluciones climáticas: así será el gran encuentro mundial de las ciudades inteligentes en Barcelona

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LO ESENCIAL Las claves El Smart City Expo World Congress celebrará su 15.ª edición en Barcelona reuniendo a representantes de 1.000 ciudades, 27.000 asistentes y más de 600 expertos. La crisis internacional de la vivienda, la inteligencia artificial y la transformación digital serán los grandes ejes temáticos del encuentro urbano. El evento presentará la novedad Terra50, una experiencia inmersiva con 50 soluciones climáticas ya probadas, como pasarelas hechas con palas de aerogeneradores o cápsulas de desalinización submarinas. Los World Smart City Awards batirán récord con 533 candidaturas de 68 países y estrenarán una categoría dedicada exclusivamente a proyectos de vivienda.

¿Cómo pueden las ciudades combatir el calor extremo, reducir los atascos, facilitar el acceso a la vivienda o aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la vida de sus habitantes?

Estas son algunas de las preguntas que centrará el Smart City Expo World Congress 2026, el principal evento internacional dedicado a las ciudades inteligentes, organizado por Fira de Barcelona, que celebrará su 15.ª edición del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Gran Via.

Bajo el lema Urban Solutions, Real Impact (soluciones urbanas, impacto real), el encuentro reunirá a representantes de 1.000 ciudades, más de 27.000 asistentes, 1.100 expositores y 600 ponentes.

El objetivo es compartir tecnologías y proyectos que ya están contribuyendo a resolver algunos de los desafíos más urgentes de los entornos urbanos.

La edición de este año pone el foco en una idea: las ciudades inteligentes han dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en un campo de soluciones prácticas.

“La tecnología existe y ya ha tenido un impacto”, afirma Ugo Valenti, director del evento, quien reivindica la necesidad de compartir las experiencias que funcionan para que puedan replicarse en otros territorios.

La vivienda y la inteligencia artificial, entre los grandes desafíos

La transformación urbana no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías.

También exige responder a problemas sociales y económicos que afectan directamente a la población.

Por eso, la crisis internacional de la vivienda tendrá un protagonismo especial en el congreso.

El programa abordará cuestiones como la planificación urbana, la regulación del mercado residencial, la vivienda social y asequible, la innovación en la construcción y la rehabilitación de edificios.

El objetivo es analizar políticas y soluciones capaces de mejorar el acceso a la vivienda y promover modelos de desarrollo urbano más sostenibles.

La inteligencia artificial, la digitalización y la autonomía tecnológica de las administraciones completarán una agenda que busca conectar la innovación con las necesidades reales de los ciudadanos.

Smart cities 2025. Cedida.

Más de 600 expertos y representantes de las principales tecnológicas

El Smart City Expo World Congress contará con más de 150 sesiones y un programa internacional que combinará responsables públicos, especialistas en innovación y directivos de grandes compañías tecnológicas.

El espacio expositivo permitirá conocer proyectos y soluciones de empresas como Google, Microsoft, NVIDIA, Dell Technologies, Veolia y FCC Enviro, además de iniciativas impulsadas por administraciones y organizaciones internacionales.

La presencia de pabellones nacionales y urbanos reforzará esa dimensión global. Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y México estarán entre los países representados, mientras que Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo, Las Rozas y Tokio figurarán entre las ciudades participantes.

50 soluciones climáticas que ya funcionan en 32 países

Una de las principales novedades de 2026 será Terra50, una experiencia inmersiva que mostrará bajo una cúpula 50 soluciones urbanas frente al cambio climático implantadas en 32 países.

La selección incluye proyectos relacionados con gemelos digitales, plataformas de inteligencia climática, refugios frente a las altas temperaturas, cubiertas frías y plazas inundables, entre otras iniciativas destinadas a mejorar la capacidad de adaptación de las ciudades.

Entre los ejemplos figura Flocean, una empresa noruega que desarrolla cápsulas de desalinización sumergidas a unos 500 metros de profundidad.

El sistema aprovecha la presión del mar para obtener agua dulce con un consumo energético mucho menor.

Otra propuesta es la de BladeBridge, compañía irlandesa que construye pasarelas peatonales utilizando palas de aerogeneradores retiradas.

La iniciativa busca dar una segunda vida a componentes industriales difíciles de reutilizar.

También destaca Kamikatsu, una localidad japonesa que separa sus residuos en 14 categorías y 44 subcategorías desde que se declaró municipio Residuo Cero en 2003.

Los tres casos ilustran cómo la innovación urbana puede materializarse en soluciones concretas para la gestión del agua, la economía circular y la adaptación climática.

533 candidaturas a los premios mundiales de ciudades inteligentes

La innovación también tendrá su reconocimiento con la 15.ª edición de los World Smart City Awards.

Los premios han recibido 533 candidaturas procedentes de 68 países, una cifra récord, y estrenarán una categoría específica dedicada a la vivienda.

Entre las finalistas al galardón de Ciudad figuran Glasgow, Atlanta, Reikiavik y Tokio.

En la nueva categoría de Vivienda competirán proyectos de Curitiba, en Brasil; Urla, en Turquía; Bogotá, en Colombia; y Aigaleo, en Grecia.

Los ganadores se anunciarán el miércoles 4 de noviembre por la tarde.

El congreso contará además con el Innovation Playground, un espacio dedicado a las startups que conectará empresas emergentes, inversores, centros de investigación y administraciones públicas mediante presentaciones, demostraciones y exhibiciones.

La cita se celebrará junto a otros encuentros especializados en movilidad sostenible, economía azul, emprendimiento científico y ciberseguridad.

En conjunto, Barcelona volverá a convertirse durante tres días en un punto de encuentro internacional para debatir cómo diseñar ciudades más sostenibles, eficientes y habitables.