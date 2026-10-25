Venden una casa rural de 500 m² con 7 habitaciones, un jardín de 200 m² y 3 plantas a poco más de una hora de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende por 399.000 euros una casa de pueblo de 516 m² construidos cerca de Sigüenza (Guadalajara), a poco más de una hora de Madrid. La vivienda cuenta con tres plantas, siete dormitorios, seis cuartos de baño, buhardilla con mirador y un terreno exterior privado de 200 m² con garaje. El inmueble conserva una estructura sólida con acabados rústicos como muros de piedra y techos de madera, aunque requiere actualizaciones en la cocina y la carpintería. Por su distribución y capacidad, la propiedad se plantea como residencia familiar de gran tamaño o como inversión para negocio de alojamiento rural.

A poco más de una hora de Madrid, cerca del municipio guadalajareño de Sigüenza, se ha puesto a la venta una singular casa de pueblo. El inmueble, anunciado en Idealista, destaca por sus 516 m² distribuidos en tres plantas principales dentro del casco urbano.

La propiedad posee una gran capacidad arquitectónica: alberga siete dormitorios y seis cuartos de baño. Además, su planta baja dispone de un amplio vestíbulo de entrada que conduce al salón principal provisto de chimenea. Cuenta también con una terraza con acceso a una escalera que da a los pisos superiores.

En el exterior, la vivienda presume de un terreno privado de 200 m² orientado hacia la montaña. Esta zona ajardinada ofrece espacio suficiente para instalar pérgolas, barbacoas o piscinas e incluye garaje privado para estacionar hasta dos coches. Su polivalencia garantiza el aprovechamiento del clima y el sol diario.

La primera planta acoge la zona de descanso con tres habitaciones dobles con baño privado en suite, una estancia triple y el dormitorio principal con sala de estar. Asimismo se ubica un trastero válido como dormitorio adicional si la familia lo necesita.

A través de la entreplanta se accede al comedor independiente con salida directa al jardín trasero y comunicación directa con la cocina. Por su parte, la segunda planta alberga una acogedora buhardilla con estufa de pellets, un baño completo, dormitorio adicional y mirador panorámico hacia el entorno rural.

Oportunidad de oro

Aunque la edificación mantiene una sólida estructura y un estado general óptimo, requiere decorar y actualizar la cocina y carpintería exterior. Esta puesta a punto permitirá resaltar sus acabados rústicos tradicionales, caracterizados por los techos de madera noble, suelos artesanales y muros de piedra.

La casa representa una gran oportunidad para inversores inmobiliarios debido a sus dimensiones y la gran cantidad de dormitorios con baño privado. Su idónea distribución puede ser empleada tanto para uso como residencia familiar de gran tamaño como para transformarse en un negocio de alojamiento rural.

Interior de la casa rural. Idealista

La propiedad se emplaza en el casco urbano de una apacible pedanía situada a apenas cinco minutos de Sigüenza. Su ubicación permite acceder fácilmente a todos los servicios comerciales y sanitarios de la zona, disfrutando al mismo tiempo de la tranquilidad y de un contacto directo con el campo y la naturaleza.

Su precio es de 399.000 euros, lo que equivale a 773 euros por metro cuadrado. Por tanto, esta edificación se consolida como una de las ofertas más atractivas y competitivas de Guadalajara. La relación entre metros construidos y coste por superficie la convierte en una sólida opción para quienes persigan la paz cerca de Madrid.