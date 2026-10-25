Sergio Gutiérrez, especialista inmobiliario: "Hay tres maneras de comprar casas a mitad de precio”

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LO ESENCIAL Las claves El especialista Sergio Gutiérrez comparte tres métodos que usan los inversores para adquirir viviendas con grandes descuentos frente al precio medio del mercado. La primera alternativa consiste en comprar inmuebles ocupados, recomendando evitar a personas vulnerables o casos derivados de desahucios para reducir problemas. La compra de la nuda propiedad permite adquirir el inmueble mientras el propietario mantiene el usufructo hasta fallecer, aunque el experto la descarta por su incertidumbre temporal y legal. La tercera opción es la adquisición de NPL (créditos vencidos con garantía hipotecaria), un proceso complejo que permite adjudicarse la casa tras una ejecución hipotecaria.

El precio de la vivienda no da un respiro a quienes aspiran a comprar una. Así, y según los datos de Idealista, el de la vivienda usada subió un 11,8% interanual durante el tercer trimestre de 2026. Dicho de otra manera, el precio medio en España del metro cuadrado se sitúa en 2.930 euros.

“Te doy las tres maneras con las que los inversores inmobiliarios compramos casas a mitad de precio y que no quieren que sepas”, afirma Sergio Gutiérrez, cofundador de Excellence Real Estate Circle en TikTok. Y añade: “La tercera hay inversores que ni la conocen. Y hay muchas más oportunidades”.

A continuación, te mostramos cuál es el 'modus operandi' que pone en práctica el experto inmobiliario para comprar vivienda a mitad de precio.

Fórmula

“La primera de las maneras a mí me encanta: comprar inmuebles ocupados”, relata Sergio Gutiérrez. “Los descuentos son muy grandes en según qué zonas y si sabes escoger, el riesgo es mínimo”.

Eso sí, también da el siguiente consejo que puede quitar de encima problemas a los posibles interesados: “Si lo vas a hacer, evita okupas vulnerables, desahucios de hipoteca o de alquiler”.

La segunda de las opciones que pone sobre la mesa el experto inmobiliario es la compra de nuda propiedad: “Se trata de comprar una vivienda y dejar al propietario viviendo hasta que fallezca”.

La pregunta es: ¿Por qué se hacen este tipo de compras? “Normalmente, se hace para ayudar a jubilados con baja pensión a vivir mejor. Pero a mí esta no me gusta por dos motivos”. ¿Cuáles son los argumentos del experto?

“Uno, que no quiero alegrarme de que alguien muera. No, no puedo con eso. Y otro, porque la duración de la inversión es totalmente incierta”, explica en las redes sociales.

¿Qué significa incierto concretamente? Pues que, cuando una persona fallece, “puedes encontrarte con familiares ocupando la vivienda. O enfadados porque se han encontrado sin herencia”.

Ya solo queda la tercera de las opciones: “La compra de NPL. Pero cuidado con el proceso. Es complicado”.

En este caso, se trata de comprar créditos vencidos con garantía hipotecaria “y adjudicarte la vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria”.

Tres opciones que están al alcance de todos. Pero conllevan determinados riesgos. Así lo expone al final el experto: “Nadie da duros a cuatro pesetas. Las oportunidades existen, pero siempre tienen riesgos”.