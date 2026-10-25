Pedro Sánchez, dueño de dos pisos y 12.845€ por alquileres: "La vivienda será el quinto pilar del estado de bienestar"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez declaró en 2023 poseer dos viviendas en Madrid (una al 50% y otra al 100%) con sus respectivas plazas de garaje. El presidente del Gobierno percibe 12.845 euros anuales en concepto de arrendamientos de inmuebles. El Ejecutivo ha tratado de aprobar dos reales decretos-ley de vivienda para regular el mercado y proteger a pequeños propietarios e inquilinos. Sánchez fijó la vivienda como el 'quinto pilar del estado de bienestar' con la promesa no cumplida de habilitar 184.000 inmuebles públicos y asequibles.

Dos han sido los reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros dos veces. En la primera ocasión, no pasó el corte del Congreso de los Diputados; en la segunda, se está a la espera de lo que decida la Diputación Permanente del Congreso.

Ambos textos no difieren mucho uno de otro. Tanto es así que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo sobre los segundos que “mantienen la esencia de los que decayeron en el pleno del Congreso".

En la rueda de prensa de Moncloa, sostuvo que las medidas de los decretos eran “ambiciosas, razonables y necesarias, de puro sentido común, de humanidad, que unen a pequeños propietarios y a inquilinos, y ponen pie en pared a los fondos buitre".

Dos viviendas

Fue en 2023 cuando Pedro Sánchez arrancó su segunda legislatura al frente del Gobierno de España. Ese año, en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados, declaró dos viviendas.

Ambas situadas en Madrid: de una, adquirida en 1992, posee el 50% de la propiedad; y, de la otra, adquirida en 2008, el 100%. Las dos con sus correspondientes plazas de garaje y con el mismo porcentaje de propiedad.

Asimismo, y ese mismo año, el presidente del Gobierno declaró haber ingresado 12.845 euros por arrendamientos de inmuebles.

Por aquel 2023, Sánchez no dudó en afirmar que la vivienda era el “gran reto institucional” que tenía España por delante.

Un reto que estaba sobre la mesa al incumplirse el artículo 47 de la Constitución, el que consagra el derecho de los españoles a una vivienda digna.

“El incumplimiento es flagrante, cotidiano y afecta a millones de personas, en especial a los jóvenes y a las familias de 40-50 años con menores a cargo”, remarcó.

De ahí que prometiese lo siguiente: “Lo que pretendemos hacer durante esta legislatura, llamando a todos los actores políticos, gubernamentales y a los agentes sociales, es usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible".

Por delante, para cumplirlo, toda una legislatura en la que la vivienda dejaría de ser “un problema”, para pasar a convertirse “en un derecho real y efectivo”. Han pasado los años, y en vísperas de unas nuevas elecciones, se ha quedado en ‘agua de borrajas’.

"Los poderes públicos no podemos quedarnos de brazos cruzados sino caminar juntos de la mano, con independencia de los colores políticos, para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar", subrayó.