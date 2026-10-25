Melchor, alcalde de un pueblo de 1.300 habitantes: "Tenemos viviendas que las puedes comprar por 40.000 euros"

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LO ESENCIAL Las claves Estación Linares-Baeza (Jaén) frena la despoblación y supera los 1.300 habitantes gracias a sus precios asequibles en el mercado inmobiliario. El alcalde, Melchor, señala que existen casas desde 40.000 euros para reformar, inmuebles listos para entrar a vivir por 80.000 y solares a 40.000 euros. La localidad sufre escasez de oferta, habiéndose vendido o alquilado ya más del 80% de las viviendas disponibles en el municipio. Su ubicación estratégica a 7 minutos de Linares y la demanda de oficios técnicos y hostelería facilitan la atracción de nuevos residentes y jóvenes.

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en uno de los grandes desafíos para quienes buscan independizarse o establecerse en un lugar tranquilo.

Frente a los elevados precios de las urbes, algunos municipios ofrecen alternativas más económicas, aunque también con dificultades para garantizar una oferta suficiente. Es el caso de Estación Linares-Baeza, una Entidad Local Autónoma (ELA) de Jaén que ha conseguido frenar la pérdida de población y superar los 1.300 habitantes.

Su alcalde, Melchor, destaca las posibilidades que ofrece el municipio para quienes buscan una casa sin asumir los precios del mercado inmobiliario de las grandes ciudades.

"Hay viviendas que las puedes adquirir por 40.000 euros y viviendas que se pueden adquirir por 60.000. Hay un poco de todo", explica. Eso sí, advierte de que el estado de los inmuebles es determinante: algunas propiedades necesitan una reforma integral, mientras que otras están listas para entrar a vivir y alcanzan los 80.000 euros.

También existen solares por unos 40.000 euros, aunque en esos casos el comprador debe construir su propia vivienda desde cero. Una variedad de opciones que contrasta con los precios de otros mercados inmobiliarios, pero que no elimina el principal problema de la localidad: la falta de casas disponibles.

Ya no pierde habitantes

Desde que el actual equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento en 2023, Estación Linares-Baeza ha pasado de tener 1.280 habitantes a superar los 1.300. El cambio supone romper con una tendencia negativa que llevaba años marcando la evolución demográfica del municipio, que perdía cerca de 16 vecinos anualmente.

"Lo bueno no es que hayamos ganado 20 habitantes, sino que venimos perdiendo esos habitantes que perdíamos", subraya Melchor. Para el alcalde, esta evolución demuestra que cada vez más personas consideran la localidad una buena opción para establecer su hogar.

El municipio cuenta, además, con una ubicación estratégica. Está solo siete minutos en coche de Linares, tiene acceso cercano a la autovía y se encuentra relativamente próximo a ciudades como Jaén, además de enclaves como Úbeda.

Esta conectividad permite a sus residentes acceder a oportunidades laborales fuera de la localidad sin renunciar a un coste de vida más reducido. La agricultura, el ferrocarril, la construcción y los servicios forman parte de las opciones laborales del entorno.

El alcalde destaca especialmente la demanda de profesionales de la albañilería, la fontanería, la electricidad y la soldadura, así como las dificultades para encontrar trabajadores en la hostelería.

El reto de atraer jóvenes

Pese a esta evolución favorable, la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente. Según Melchor, más del 80% de las viviendas que estaban disponibles para alquiler o venta ya se han vendido.

A ello se suma la falta de recursos municipales para impulsar promociones de vivienda protegida, por lo que buena parte de las alternativas actuales son inmuebles antiguos que requieren reformas.

El alcalde también apuesta por facilitar el regreso de quienes se marchan a estudiar a ciudades como Jaén, Granada o Madrid. Su mensaje es claro: formarse fuera no significa tener que abandonar definitivamente el pueblo.

"Me niego a pensar que solo esté en metrópolis en edificios de 13 plantas. Me niego a pensar que su futuro no esté en los pueblos y en casas que eran de sus padres", defiende.

Para Melchor, el objetivo es que Estación Linares-Baeza siga siendo una alternativa real para vivir, trabajar y formar una familia. Un municipio que busca consolidar su recuperación demográfica sin perder de vista el obstáculo que condiciona su futuro: conseguir que haya suficientes viviendas para quienes quieren quedarse o regresar.