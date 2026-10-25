Mario Casas, sobre su patrimonio: "Tengo dos casas, un terreno y un piso en Madrid, no tengo mucho en el banco"

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LO ESENCIAL Las claves Mario Casas reveló en 'La Revuelta' que su patrimonio incluye dos casas, un terreno y un piso en Madrid, asegurando que prefiere invertir a tener dinero guardado en el banco. Entre sus propiedades destaca un chalet de estilo moderno con piscina infinita en Torrelodones, valorado en unos dos millones de euros. El actor diversifica sus ingresos a través de sociedades como 'Casas 3 Casas Promociones SL' y la productora 'Home Films SL'. Casas afirmó haber recibido una educación familiar basada en el ahorro, donde nunca se han derrochado grandes cantidades en lujos como ropa o coches.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los españoles, con los precios al alza y el acceso a una casa propia en el centro del debate político.

La crisis habitacional marcará también las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas después del rechazo parlamentario a los decretos del Gobierno sobre esta materia.

En plena precampaña, el patrimonio inmobiliario de los rostros conocidos vuelve a despertar interés, entre ellos el del actor Mario Casas.

El intérprete, uno de los nombres más reconocidos del cine español, habló abiertamente de sus propiedades y de su manera de gestionar el dinero durante su visita a La Revuelta en noviembre de 2024.

Durante la entrevista, Casas respondió a las habituales preguntas del presentador sobre el patrimonio de los invitados.

"Tengo dos casas, un terreno comprado y un piso en Madrid, pero en el banco no tengo mucho dinero. Intento invertir, soy un privilegiado", explicó ante Broncano.

El actor también reconoció que no conocía el valor global de todos sus bienes. "Intento invertir, el patrimonio total no lo sé", señaló en el espacio de Televisión Española.

Sus palabras apuntaban a una estrategia basada, al menos en parte, en destinar sus ingresos a inversiones inmobiliarias, en lugar de mantener todo ese dinero disponible en una cuenta bancaria.

Entre las propiedades que se han relacionado públicamente con Casas figura una vivienda en Torrelodones, en la sierra madrileña.

Distintas informaciones han descrito el inmueble como un chalet de estilo moderno con piscina infinita y han situado su valoración en torno a los dos millones de euros.

También se ha publicado que podría haber estado en venta por una cantidad cercana a 1,5 millones, aunque esa referencia no permite dar por confirmada una operación.

Su actividad profesional tampoco se limita a la interpretación. El actor está vinculado a sociedades como 'Casas 3 Casas Promociones SL' y 'Home Films SL', relacionada esta última con su trayectoria como productor.

En otra declaración recogida en informaciones sobre su situación económica, Casas también se refirió a la educación financiera recibida en su familia: "En mi casa nunca se ha derrochado el dinero y nunca se han gastado grandes cantidades en ropa o coches de lujo".

Aunque sus declaraciones no permiten conocer el valor total de su patrimonio, sí dejan claro que Mario Casas apuesta por las inversiones inmobiliarias y es consciente de la situación privilegiada que le ha permitido alcanzar su carrera como actor.