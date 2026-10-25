María, propietaria de 30 pisos: "Estoy empezando a vender. No puedo más. Estoy decepcionada con los alquileres en España"

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LO ESENCIAL Las claves María, una propietaria de 38 años con 30 pisos en Cataluña, ha decidido empezar a vender sus inmuebles decepcionada con el mercado del alquiler. Denuncia sufrir impagos de un año por parte de dos inquilinos, realquileres no permitidos y un retraso de un año en las compensaciones de la Generalitat. Asegura que sus rentas se ajustan al índice de referencia y reclama mayor seguridad jurídica e incremento de la vivienda pública frente a la incertidumbre actual.

El mercado del alquiler en España atraviesa uno de sus momentos más complicados. La escasez de viviendas disponibles, el encarecimiento de las rentas y las dificultades para acceder a un hogar han situado la vivienda en el centro del debate político y social.

En medio de esta crisis, también hay propietarios que aseguran estar replanteándose su actividad por los problemas que encuentran para gestionar sus inmuebles.

Es el caso de María, una propietaria de 38 años que tiene 30 viviendas en alquiler en Cataluña. Lleva dos décadas dedicada a esta actividad, que constituye su principal fuente de ingresos, y asegura que todas sus propiedades están arrendadas al precio del índice de referencia o por debajo.

Sin embargo, su experiencia durante los últimos años la ha llevado a tomar una decisión: comenzar a vender. "Estoy muy decepcionada. Estoy empezando a vender. No puedo más", reconoce.

Según explica, la situación que vive desde la pandemia no tiene precedentes en sus 20 años de experiencia en el sector. Además, reivindica el trabajo que hay detrás de la gestión de sus inmuebles. "He pintado y reformado con mis propias manos y me molesta mucho que me digan que no trabajo. Cada día a las 8 estoy trabajando", afirma.

Conflictos con los inquilinos

Uno de los principales motivos de su descontento son los problemas que, según relata, ha tenido con algunos arrendatarios. María asegura que hay inquilinos que acumulan meses de impagos, realquilan habitaciones sin su consentimiento o destinan las viviendas a actividades que pueden acarrearle consecuencias legales.

Actualmente, afirma que tiene dos inquilinos que llevan un año sin pagarle el alquiler y que está recurriendo a sus ahorros para afrontar la situación. También denuncia que la Generalitat le debe un año de compensaciones relacionadas con uno de sus casos.

La propietaria sostiene que intenta llegar a acuerdos cuando surgen dificultades económicas, incluso ofreciendo fraccionar las deudas. Sin embargo, considera que las medidas de protección social han agravado su inseguridad: "Mi trabajo es discutir todo el día".

Su testimonio se enmarca en un mercado tensionado por la falta de oferta y el aumento de la demanda, especialmente en las grandes ciudades.

Mientras los defensores de la regulación consideran que los límites a los precios protegen a los inquilinos, parte del sector inmobiliario advierte de que la incertidumbre puede incentivar la retirada de viviendas del alquiler residencial.

La vivienda pública

María también critica la falta de avances en la construcción de vivienda protegida y reclama más seguridad jurídica para los propietarios. A su juicio, la solución pasa por aumentar la oferta pública y privada, mejorar las conexiones de transporte y evitar que los conflictos por impagos se prolonguen durante meses.

Aunque asegura que renueva los contratos cuando vencen y que sus alquileres se ajustan a la normativa catalana, reconoce que su confianza en el mercado se ha deteriorado.

"Si me pagan podemos llegar a todos los acuerdos que quieran, pero en cuanto no paguen fuera, lo siento", sostiene. Su decisión de vender refleja una de las tensiones que atraviesan el mercado inmobiliario: cómo proteger a los hogares vulnerables sin desincentivar la oferta de alquiler.

En un país donde el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, el desafío continúa siendo encontrar un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y las garantías de los propietarios.