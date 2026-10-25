Belarra rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de 84.245 euros, un piso en propiedad y una hipoteca de 59.697 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ione Belarra ha hecho pública su declaración oficial de bienes en el Congreso tras tomar posesión de su escaño en la XV Legislatura. Declara un total de 84.245,27 euros de ahorros repartidos en sus cuentas bancarias, sin registrar inversiones en fondos, acciones ni deuda pública. Posee el 50% de una vivienda en Madrid adquirida en 2019, cuya cuota de participación tiene un valor catastral de 39.327,59 euros. Mantiene una hipoteca pendiente con la Caja de Crédito de los Ingenieros por un saldo de 59.697,43 euros y certifica no tener vehículos a su nombre.

Ione Belarra ha hecho pública su declaración oficial de bienes e intereses en el Congreso de los Diputados tras tomar posesión de su escaño en la XV Legislatura. El documento oficial muestra de forma transparente su saldo en el banco, el piso adquirido en Madrid y un préstamo pendiente de pago.

Antes de ejercer como ministra de Derechos Sociales y secretaria de Estado de la Agenda 2030, la política navarra trabajó en Cruz Roja, en la Comisión de Ayuda al Refugiado y en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus ingresos proceden de su escaño en la capital y de sus funciones al frente de Podemos.

Su informe patrimonial muestra una estructura económica muy sencilla y volcada en activos tradicionales. La dirigente concentra sus recursos económicos entre depósitos bancarios en efectivo e inmuebles urbanos, sin recurrir a fondos o productos especulativos.

En el apartado relativo a activos financieros, la declaración oficial registra ahorros en sus cuentas que ascienden a 84.245,27 euros. Esta cifra representa su principal reserva de liquidez acreditada al arranque de la XV Legislatura, sin que consten inversiones en fondos, acciones bursátiles ni deuda pública.

El documento también consigna la adquisición en octubre de 2019 del 50% de una vivienda en Madrid. La cuota de participación sobre este inmueble cuenta con un valor catastral de 39.327,59 euros, siendo su único activo residencial declarado.

Para sufragar la compra de dicha vivienda, Belarra solicitó un préstamo hipotecario con la entidad Caja de Crédito de los Ingenieros por un importe inicial concedido de 70.700 euros. Tras realizar varios pagos periódicos, el saldo se ha reducido a 59.697,43 euros.

El registro de bienes no incluye coches, embarcaciones ni licencias con un valor especial. Asimismo, en la declaración de intereses económicos formalizada al inicio del mandato, la representante política certifica no haber recibido regalos, donaciones ni beneficios no remunerados en los últimos cinco años.

Transparencia como ley

La publicación de estos expedientes responde al cumplimiento del Código de Conducta de las Cortes Generales para todos los representantes tras la toma de posesión de su escaño. Belarra acumula una dilatada trayectoria tras haber obtenido acta de diputada en cinco legislaturas consecutivas desde 2016.

El desglose público de su contabilidad personal permite a la ciudadanía auditar los bienes acumulados por los responsables públicos durante el ejercicio de sus funciones. De este modo, la radiografía patrimonial depositada en el Congreso confirma una estructura financiera volcada en la liquidez bancaria y la deuda residencial.