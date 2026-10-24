El ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Marta Fernández Europa Press

Hacienda obliga a los trabajadores a tributar sus propinas como rendimientos de trabajo en 2026

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LO ESENCIAL Las claves Hacienda califica las propinas como rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas a tributación en el IRPF y a las retenciones que deben aplicar las empresas. Las propinas están exentas del pago del IVA al ser aportaciones voluntarias de los clientes y no formar parte de la contraprestación del servicio. Solo se cotiza a la Seguridad Social si el empleador gestiona el bote e incluye el importe en la nómina, o si lo exige el convenio colectivo aplicable. El incremento del pago con tarjeta o Bizum provoca que las propinas entren en la cuenta bancaria de la empresa, facilitando el rastreo de Hacienda y la Inspección de Trabajo.

En sectores como la hostelería, las propinas son una parte importante del salario de los trabajadores y muchas veces suponen un gesto de gratitud del cliente al empleado. Pero muchos desconocen las obligaciones fiscales y de cotización detrás de este dinero.

Al igual que el salario, no se escapan del escrutinio tributario de Hacienda, que los cataloga como rendimientos del trabajo sujetos a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Por su parte, la Seguridad Social establece que solo computa para la cotización si el convenio colectivo del sector lo exige de forma explícita o si es la propia empresa la encargada de gestionar y distribuir el bote entre su plantilla.

Impuestos y cotizaciones

Según define la Ley del IRPF en su artículo 17, los rendimientos íntegros del trabajo son "todas aquellas contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directo o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria".

Con esto, Hacienda considera que las propinas son "rendimientos del trabajo", al igual que un salario, y, en la normativa, establece que las empresas deben practicar las retenciones correspondientes cuando entregan al personal estas cantidades dejadas por los clientes.

Así, el artículo 76 del Reglamento del IRPF establece que aquellos contribuyentes que lleven a cabo actividades económicas deberán practicar retenciones o ingresos "cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en concepto de propina, retribución por el servicio y otros similares".

Sin embargo, las propinas no están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que son aportaciones voluntarias de los clientes y no forman parte del precio base ni de la contraprestación del servicio prestado.

Ahora bien, en ciertos casos estos ingresos adicionales también pueden suponer cotizaciones adicionales al suponer un incremento en la retribución.

Aunque es cierto que, por norma general, no se cotiza porque las propinas funcionan como una simple donación directa entre cliente y trabajador, en la que la empresa no interviene, hay dos casos en los que sí es obligatorio cotizar.

En primer lugar, si el empleador es quien recauda, controla y reparte el bote de las propinas y estas son incluidas en la nómina, cotizando a la Seguridad Social.

En segundo lugar, cuando en ciertos convenios provinciales, de hostelería, transporte de pasajeros, peluquerías, entre otros; obligan específicamente a cotizar por los ingresos derivados de las propinas.

Un modelo obsoleto

A pesar de la normativa, es inevitable pensar que la costumbre de dejar la propina en la mesa en dinero físico ha dejado de ser algo común, ya que actualmente la mayoría de los pagos se hacen con tarjeta.

En este contexto de la desaparición del dinero físico y la irrupción del pago con tarjeta y Bizum, la propina entra directamente en la cuenta bancaria de la empresa.

En este caso, al quedar registrado en la contabilidad del negocio, el empleador debe incluirlo en las nóminas, con lo cual cotiza en la Seguridad Social y tributa por el IRPF.

Además, este método permite que tanto Hacienda como la Inspección de Trabajo puedan rastrear cada céntimo, obligando al hostelero a justificar esas entradas y salidas.