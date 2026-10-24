Gonzalo Bernardos: “La caída de precios de la vivienda ni está ni se la espera. Subirá un 5% en 2027”

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LO ESENCIAL Las claves Gonzalo Bernardos prevé que los precios de la vivienda subirán un 10% en 2026 y un 5% en 2027, descartando bajadas. Las compraventas de vivienda disminuirán alrededor de un 8% en 2026 y entre un 7% y un 10% de cara a 2027. El enfriamiento de las transacciones se concentra en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, mientras las pequeñas capitales mantienen dinamismo. El economista descarta una crisis similar a la de 2008 gracias a la fortaleza del empleo, el crédito hipotecario y la falta de oferta.

La vivienda no está dejando de copar titulares. Y más lo hará de aquí al 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales, ya que los partidos políticos van a hacer del ‘ladrillo’ uno de sus emblemas para que los ciudadanos les voten.

Más allá de la indignación en las calles, a raíz del desahucio de Maricarmen y su posterior muerte, lo cierto es que las compraventas de vivienda comienzan a reducirse. ¿Significa eso que también bajarán los precios?

“La caída de precios de la vivienda ni está ni se la espera. Subirá un 10% en 2026”, auguró el economista Gonzalo Bernardos en la presentación del estudio elaborado por Trioteca sobre la evolución de la vivienda en el tercer trimestre de 2026.

No habrá descenso de precios

El profesor de Economía de la Universitat de Barcelona, a la par que advisor de Trioteca, dejó muy claro que aunque las compraventas decaigan, no lo harán así los precios.

“La demanda general se debilita, pero la escasez de vivienda nueva y las dificultades para acceder a un alquiler trasladan cada vez más compradores hacia la vivienda usada. Esto impide que el mercado se destense”, subrayó el economista.

Porque, según sus cálculos, las transacciones disminuirán alrededor de un 8% al cierre de 2026. ¿Y de cara a 2027? Volverán a caer entre un 7% y un 10%.

Por lo que respecta al precio, podría terminar 2026 con una subida cercana al 10%. Una situación que se repetirá en 2027, aunque en esta ocasión, ese incremento será más moderado, al quedarse alrededor del 5%.

Grandes ciudades

¿Dónde se va a enfriar más la compraventa? En las zonas de mayor poder adquisitivo de las grandes ciudades. Y es que estas están perdiendo protagonismo en lo referente al mercado residencial.

Así, Madrid y Barcelona ya se encuentran entre las capitales con peor evolución de las transacciones. Algo que sucede tras haber encabezado durante años el crecimiento de la actividad.

Un ejemplo: entre julio y diciembre de 2025, las compraventas aumentaron un 1,8% interanual en el conjunto de España, pero disminuyeron un 4,4% en las capitales de provincia.

Madrid fue la que registró la mayor, del 15,5%, mientras que en Barcelona fue del 11%. Asimismo, la participación de las diez ciudades más pobladas sobre el total de operaciones ha pasado del 21,3% registrado en 2017 al 15,9% en 2025.

No hay crisis

“La demanda internacional, los compradores procedentes del resto de España y los inversores especializados en comprar, reformar y vender tienen ahora mucho menos peso”, indicó Bernardos. “Sin embargo, las pequeñas capitales de provincia y las zonas más asequibles todavía mantienen un elevado dinamismo”.

Pese a este panorama, el economista descartó que se repita la crisis inmobiliaria de 2008. Y enumeró una serie de condicionantes que así lo atestiguan: resistencia del empleo, voluntad de las entidades de mantener su cuota hipotecaria y la escasez de vivienda disponible. Un trío que no hará otra cosa que sostener los precios.

“Durante los próximos meses, el mercado residencial se enfriará, pero no llegará a congelarse. Las operaciones bajarán porque la demanda está perdiendo fuerza y la financiación será más cara, pero mientras la oferta siga siendo tan insuficiente, la caída de precios no se aproxima en absoluto”, concluyó el advisor de Trioteca.