España cambia la hora: cuándo hay que retrasar el reloj este 25 de octubre para pasar al horario de invierno

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LO ESENCIAL Las claves España pasa al horario de invierno en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. A las 3:00 horas peninsulares los relojes se retrasarán a las 2:00 (en Canarias, de las 2:00 a las 1:00), permitiendo dormir una hora más. Con este ajuste amanecerá y anochecerá más temprano, lo que puede afectar de forma transitoria a las rutinas de sueño. Aunque el calendario fijado en el BOE finaliza este año, España mantendrá los dos cambios de hora anuales al no haber acuerdo en la UE.

El otoño avanza y, con él, llega una de las citas habituales del calendario.

La madrugada de este sábado 24 al domingo 25 de octubre, España volverá al horario de invierno con un ajuste que permitirá dormir una hora más, aunque también hará que las tardes pierdan luz antes.

El cambio afectará a millones de ciudadanos y volverá a poner sobre la mesa el debate sobre la continuidad de esta medida.

¿A qué hora es el cambio?

Los relojes deberán retrasarse 60 minutos. En la Península y Baleares, cuando sean las 3:00 horas de la madrugada, volverán a ser las 2:00.

En Canarias, el ajuste se producirá una hora antes: a las 2:00 serán de nuevo la 1:00.

De esta manera, la jornada del domingo tendrá oficialmente 25 horas, en lugar de las 24 habituales.

Quienes duerman durante ese intervalo podrán descansar una hora más, aunque el efecto más visible se notará en la distribución de las horas de luz a lo largo del día.

La mayoría de los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados actualizarán la hora automáticamente.

Sin embargo, será necesario ajustar manualmente los relojes analógicos y aquellos aparatos que no realicen el cambio por sí solos.

¿Qué consecuencias tendrá?

Con la llegada del nuevo horario, amanecerá antes y también anochecerá más temprano.

Este ajuste modifica la disponibilidad de luz natural durante las horas de actividad cotidiana, especialmente por la tarde, cuando muchas personas terminan su jornada laboral o sus estudios.

El cambio de hora se mantiene tradicionalmente con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y favorecer el ahorro energético. Sin embargo, el impacto real de esta medida sobre el consumo sigue siendo objeto de debate.

Además, el ajuste horario puede afectar temporalmente al descanso y alterar las rutinas de sueño durante los primeros días.

Aunque esta madrugada los relojes se retrasarán una hora y será posible dormir 60 minutos más, el organismo puede necesitar un periodo de adaptación al nuevo horario.

Estos efectos varían de una persona a otra, pero suelen ser transitorios mientras el cuerpo se acostumbra al cambio.

¿Será el último cambio?

Por ahora, no hay una decisión definitiva que ponga fin al sistema vigente.

Desde hace años, las instituciones europeas debaten la posibilidad de eliminar los cambios estacionales, pero la falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre qué horario mantener de forma permanente ha impedido aplicar la medida.

El calendario publicado en el BOE para el periodo comprendido entre 2022 y 2026 termina precisamente este domingo.

Sin embargo, que esa planificación llegue a su fin no significa que el cambio de hora vaya a desaparecer.

Mientras no se apruebe una modificación de la normativa europea y se determine un nuevo sistema, España continuará aplicando el régimen actual, con dos ajustes anuales: uno en primavera, cuando los relojes se adelantan, y otro en otoño, cuando se retrasan.

Por tanto, la madrugada de este domingo marcará el regreso al horario de invierno, que se mantendrá hasta el próximo cambio previsto para marzo de 2027.