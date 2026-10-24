Entró en vigor: los trabajadores que trabajen al menos 1 año en su empresa tienen derecho a pedir una excedencia de 5 años

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores con al menos un año de antigüedad pueden solicitar una excedencia voluntaria de entre cuatro meses y cinco años sin justificar la causa. Para volver a disfrutar de este derecho laboral debe haber transcurrido un periodo mínimo de cuatro años desde la finalización de la anterior excedencia. Durante la suspensión del contrato se deja de percibir salario, no se cotiza a la Seguridad Social y no computa a efectos de antigüedad. La excedencia voluntaria no garantiza la reserva del puesto de trabajo, sino un derecho preferente de reincorporación si existe una vacante de su categoría.

Aunque muchos empleados desconocen esta posibilidad, la legislación laboral española contempla un mecanismo para suspender temporalmente la relación laboral sin tener que alegar una causa concreta.

Se trata de la excedencia voluntaria, un derecho que permite ausentarse del trabajo durante un periodo de hasta cinco años, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre ellos contar con al menos un año de antigüedad en la empresa.

Esta figura está regulada en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce a los empleados con una antigüedad mínima de un año la posibilidad de solicitar una excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.

Además, para volver a disfrutar de este derecho deberán haber transcurrido al menos cuatro años desde la finalización de la excedencia anterior. Una de las principales características de esta modalidad es que el trabajador no está obligado a explicar por qué la solicita.

Puede utilizar ese tiempo para viajar, preparar unas oposiciones, cursar estudios, emprender un proyecto personal o incluso trabajar en otra empresa, siempre que no exista un pacto de no competencia o se incurra en competencia desleal.

Aunque la ley no fija un plazo concreto para presentar la solicitud, lo habitual es comunicarla con una antelación razonable, normalmente de unos 30 días o el periodo que establezca el convenio colectivo. En la petición también deberá indicarse la duración exacta de la excedencia.

Si el empleo cumple los requisitos legales, la empresa está obligada a concederla. En caso de negativa injustificada, el trabajador puede acudir a la jurisdicción social para reclamar el reconocimiento de este derecho.

No obstante, antes de solicitar una excedencia voluntaria conviene conocer sus consecuencias. Durante ese periodo el contrato de trabajo queda suspendido, lo que implica que el empleado deja de percibir su salario y la empresa deja de cotizar por él a la Seguridad Social.

Además, ese tiempo no computa a efectos de antigüedad.

Uno de los aspectos más importantes es que la excedencia voluntaria no garantiza la reserva del puesto de trabajo. El trabajador únicamente conserva un derecho preferente a reincorporarse cuando exista una vacante de su mismo grupo profesional o de uno similar.

Para regresar a la empresa, deberá solicitar el reingreso antes de que finalice el periodo de excedencia, normalmente con un mes de antelación. Si en ese momento existe una vacante, la empresa deberá readmitirlo.

En cambio, si no hay puestos disponibles, el contrato continuará suspendido hasta que surja una plaza adecuada. La situación cambia si la empresa rechaza de forma definitiva el regreso del trabajador o niega la existencia de la relación laboral.

En ese supuesto, la negativa puede considerarse un despido, lo que permite al empleado presentar una demanda por despido improcedente dentro del plazo legal de 20 días hábiles.