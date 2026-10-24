Entró en vigor: los propietarios no están obligados a pagar la cuota de la comunidad a los 5 años si se cumple este requisito

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Supremo y la reforma del Código Civil fijan en cinco años el plazo máximo para reclamar judicialmente las deudas de la comunidad de vecinos. Cada cuota impagada prescribe de forma independiente a los cinco años, a menos que se interrumpa el plazo mediante un requerimiento formal como un burofax. Los jueces no aplican la prescripción de oficio, por lo que el propietario demandado debe alegar la caducidad con abogado para evitar pagar recibos antiguos.

Las deudas económicas suelen ser la pesadilla de cualquier comunidad de vecinos en España. No obstante, el Tribunal Supremo ha dejado las cosas claras al fijar un límite de tiempo que cambia por completo las reglas del juego.

Atrás quedaron aquellos tiempos en los que una junta de propietarios podía reclamar recibos de hace 15 años. Tras las reformas del Código Civil, el plazo máximo para exigir el pago de las cuotas de las viviendas ha cambiado de forma definitiva a los cinco años.

La clave de esta normativa reside en que cada mensualidad pasa a contar por separado y tiene su propio reloj. La cuenta atrás arranca el mismo día en que venció el recibo, por lo que una cuota antigua no podrá reclamarse judicialmente si no hay requerimiento previo.

A pesar de la claridad del Tribunal Supremo, nada impide que una comunidad de vecinos incluya recibos de hace seis, siete o diez años en una demanda judicial. Los juzgados admiten a trámite estas reclamaciones íntegras porque la prescripción de una deuda no puede ser corregida por un juez de su propia iniciativa.

Esta laguna provoca que muchos vecinos terminen pagando cantidades extinguidas por un simple desconocimiento legal. Si el titular demandado no se presenta con abogado y procurador para reclamar la caducidad del plazo, la justicia le condenará a abonar el total acumulado sin importar la antigüedad de las mensualidades reclamadas.

Agujero en las cuentas

Cuando una cuota supera la barrera de los cinco años sin una protesta formal, el derecho a exigir ese dinero se esfuma para siempre. Esta pérdida contable obliga a reajustar los presupuestos de la residencia, provocando que los propietarios al día en sus pagos terminen asumiendo de su bolsillo la irresponsabilidad del deudor.

Para proteger las arcas se deben aplicar mecanismos de interrupción que restablezcan el contador antes de que caduquen las cuotas. Las notificaciones fidedignas, entre ellas el envío de un burofax o la presentación de un procedimiento monitorio, son las únicas que tienen validez legal para congelar los plazos de prescripción.

En cambio, las notas dejadas en el buzón, las llamadas telefónicas o las discusiones carecen de forma jurídica. Conseguir una gestión contable profesional y seguir continuamente los recibos impagados son requisitos indispensables para evitar perdonar la deuda a los vecinos morosos por falta de previsión.

La jurisprudencia actual equilibra el funcionamiento del mercado inmobiliario, exigiendo diligencia a las comunidades sin desproteger al propietario. Conocer estos plazos legales evita sorpresas en el juzgado y garantiza la convivencia financiera y transparente en cualquier edificio.