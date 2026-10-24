Frente a las olas de calor y el cambio climático, la geotermia se consolida como una de las soluciones renovables para descarbonizar nuestras ciudades.

La energía subterránea que ya evita la emisión de 800 toneladas de CO2 en España: equivale a la absorción de 42.000 árboles

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LO ESENCIAL Las claves La energía geotérmica en España evita la emisión de más de 800 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la capacidad de absorción de 42.000 árboles. Compañías como Veolia impulsan la transición ecológica con biomasa, redes urbanas y geotermia para garantizar la descarbonización y prevenir incendios forestales. Las ecofactorías transforman las aguas residuales en recursos de alto valor, permitiendo a Veolia regenerar más del 15% del agua que trata en el país. El desarrollo de infraestructuras resilientes y la economía circular son clave para garantizar la seguridad ambiental y el suministro de recursos esenciales.

Avalado por la ONU, está comprobado que la acción humana es la principal responsable del calentamiento global que hemos experimentado en los últimos 200 años, desencadenando efectos cada vez más severos y frecuentes.

Desde el aumento constante de las temperaturas y la subida del nivel del mar hasta la degradación de los suelos mediante la erosión y la salinización, las consecuencias impactan directamente en la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio socioeconómico global.

En nuestro país, la situación adquiere una urgencia particular. España se sitúa en una de las zonas más vulnerables del sur de Europa, donde la menor disponibilidad de agua dulce choca frontalmente con una demanda creciente impulsada por la presión demográfica, la actividad industrial y el turismo.

Al mismo tiempo, el riesgo de incendios forestales, la desertificación y las olas de calor ponen a prueba la sostenibilidad de nuestro modelo de vida.

Frente a esta crisis, la respuesta es la transición hacia un modelo sostenible que requiere una responsabilidad compartida.

Pero, sobre todo, exige pasar a la acción concreta mediante soluciones industriales, tecnológicas e infraestructuras preparadas para resistir los impactos del clima.

La seguridad ambiental como pilar fundamental

En este escenario de incertidumbre, surge un concepto clave: la seguridad ambiental.

No se trata únicamente de proteger la naturaleza por su valor intrínseco, sino de garantizar de forma continua y fiable el acceso a los recursos esenciales (agua, energía y gestión de residuos) en cualquier circunstancia, incluso en momentos de estrés hídrico o emergencias meteorológicas.

Garantizar la operatividad continua de hospitales, campos de cultivo, redes de suministro urbano e industrias clave requiere transformar por completo la forma en que gestionamos nuestros recursos.

Para lograrlo, es imprescindible desarrollar infraestructuras resilientes: instalaciones diseñadas con criterios de eficiencia, flexibilidad y respuesta rápida, capaces de integrarse armónicamente en el territorio, reforzando la cohesión social.

En esta transformación ecológica destaca el papel de compañías referentes como Veolia.

Con un equipo de más de 18.000 profesionales en España, la organización lidera el despliegue de soluciones innovadoras que permiten descarbonizar la economía, descontaminar los entornos y regenerar los recursos naturales adaptándose a la realidad local.

Descarbonización a través de la innovación

El reto climático exige también una transformación profunda del sistema energético hacia fuentes locales, limpias y constantes. En este ámbito, la diversificación de soluciones resulta crucial para garantizar un suministro sostenible.

Geotermia: la fuerza inagotable del subsuelo

La geotermia se posiciona como una alternativa constante y no dependiente del clima. Al aprovechar el calor natural de la tierra, proporciona calefacción y refrigeración las 24 horas del día, los 365 días del año. Muestra de su eficacia es que solo en 2025 permitió evitar la emisión de más de 800 toneladas de CO2 anuales, un impacto equivalente a la capacidad de absorción de 42.000 árboles.

Redes urbanas y valorización de residuos

Un ejemplo representativo de descarbonización a escala urbana es el proyecto Ecoenergies Barcelona, desarrollado por Veolia junto al Ayuntamiento de Barcelona a través de BSM.

Esta iniciativa aprovecha la energía residual para suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria a múltiples edificios de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, reduciendo drásticamente la huella de carbono local.

Biomasa: energía que protege nuestros bosques

Veolia es el único gestor energético en España que integra toda la cadena de suministro de biomasa, gestionando más de 250.000 toneladas anuales con la certificación de sostenibilidad SURE.

Al aprovechar residuos forestales, agrícolas y podas urbanas para generar energía, la compañía no solo promueve la descarbonización, sino que realiza una labor activa de conservación forestal que ayuda a prevenir incendios en los meses de mayor riesgo.

La revolución del agua regenerada

Ecofactoría de Palencia de Veolia. Cedida.

Uno de los pilares de la seguridad hídrica futura es la economía circular aplicada al ciclo integral del agua.

Veolia abandona el antiguo paradigma de las plantas depuradoras convencionales para impulsar el modelo de las ecofactorías.

En estas instalaciones de vanguardia, el agua residual no se desecha, sino que se transforma en un recurso de alto valor añadido.

En España, donde Veolia regenera más del 15% del agua que trata, el impacto de este modelo es ya una realidad tangible mediante el uso de sensorización en tiempo real y modelos predictivos:

Ecofactoría Gavà-Viladecans (Barcelona): El agua regenerada en esta planta abastece tanto el riego de cultivos agrícolas como la preservación ambiental del parque agrario y las reservas naturales del delta del Llobregat.

Ecofactoría Palencia: Mediante el uso combinado de cogeneración y energía fotovoltaica, la planta asegura la calidad del agua vertida mientras alcanza la autosuficiencia energética.

Además de reinyectar agua para usos urbanos, agrícolas e industriales, estas ecofactorías transforman los residuos en fertilizantes orgánicos, generan energía renovable para consumo propio, minimizan olores y protegen la biodiversidad del entorno local.

Un compromiso colectivo con el mañana

Superar el desafío del cambio climático requiere alinear la concienciación social con la capacidad técnica e industrial.

La adopción de energías limpias, la circularidad del agua y la apuesta firme por infraestructuras resilientes demuestran que es posible proteger nuestro entorno sin comprometer el bienestar socioeconómico.

Redefinir nuestra relación con los recursos naturales es el único camino para construir un futuro próspero, seguro y sostenible para las próximas generaciones.

"La energía subterránea que ya evita la emisión de 800 toneladas de CO2 en España: equivale a la absorción de 42.000 árboles", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Veolia.