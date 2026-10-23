Andrés y Eva, una pareja que dejó la ciudad por un pueblo. YouTube (La Blue Kombi)

Una pareja analiza dejar la ciudad por un pueblo: "Un alquiler cuesta 500 € y se vive más tranquilo que en Madrid"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Andrés y Eva, una pareja de nómadas digitales, analizaron mudarse a Ávila en busca de una vida más tranquila y costes reducidos antes de instalarse en la capital. El alquiler promedio en Ávila se sitúa entre los 500 y 700 euros al mes, frente a los elevados precios de Madrid, donde esa cifra solo cubre una habitación. Entre las ventajas de Ávila destacan la baja contaminación, una de las esperanzas de vida más altas de España (85 años) y un clima veraniego más fresco. Pese a los beneficios económicos y de calidad de vida, la pareja optó por vivir en Madrid por motivos de logística profesional y cercanía al aeropuerto.

Andrés y Eva forman una pareja de nómadas digitales que decidió dar el salto a España con la idea de construir una vida más pausada. Antes de instalarse definitivamente en Madrid, estudiaron sus cercanías para evaluar la forma óptima de trabajar en remoto con costes asumibles.

Su principal opción fue Ávila, una experiencia que documentaron en el canal de YouTube de La Blue Kombi. Aunque a menudo se habla coloquialmente de "irse a un pueblo", ellos descubrieron que esta ciudad de 60.000 habitantes ofrece esa misma tranquilidad a casi una hora y media de la capital.

La ciudad castellana les sorprendió por su orden, limpieza y ritmo cotidiano, mucho más tranquila que la urbe. Además, esta oportunidad se presentó como un refugio ideal para disfrutar de la paz de una comunidad pequeña sin renunciar a los servicios esenciales.

El gran atractivo de su investigación fue la enorme brecha en el mercado inmobiliario. En Ávila, el precio medio de una vivienda oscila entre los 500 y los 700 euros al mes, un presupuesto con el que en Madrid apenas se accede a una pequeña habitación compartida.

Esta diferencia económica permite aumentar el margen de las familias y jóvenes para cubrir otros gastos esenciales. Para quienes buscan independizarse sin ahogarse a nivel financiero, apostar por provincias asequibles representa una oportunidad real de conseguir un hogar espacioso sin entregar todo el sueldo.

Ventajas

Más allá de la vivienda, la pareja destacó los beneficios de Ávila para la salud física y mental. La provincia ostenta una de las esperanzas de vida más altas de España, alcanzando los 85 años de media gracias a su aire limpio, su gastronomía tradicional y la ausencia de estrés.

El factor climático también marca una diferencia notable durante los meses estivales respecto al sofocante calor madrileño. Mientras Madrid soporta temperaturas que superan los 35 grados, las noches en Ávila ofrecen un ambiente fresco que facilita el descanso de sus vecinos.

A pesar de las evidentes ventajas, Andrés y Eva tomaron la decisión de instalarse finalmente en Madrid por motivos estrictamente profesionales. Su trabajo como creadores requiere viajar constantemente a nivel internacional, por lo que tener cerca Barajas les compensa más en su logística diaria.

De igual modo, la pareja no descarta cambiar de rumbo en el futuro y sigue recomendando activamente este tipo de provincias. Consideran que las ciudades pequeñas son la alternativa perfecta para quienes priorizan el espacio, el sosiego y una vida libre de ahogos económicos.