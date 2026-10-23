Un joven sevillano, contra el cambio de hora: "Podemos dormir una hora más, pero prefiero el horario de verano"

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LO ESENCIAL Las claves Este domingo 25 de octubre se aplica el horario de invierno retrasando los relojes una hora a las 03:00, salvo en Canarias. Más del 65% de los españoles y el 84% de los ciudadanos europeos rechazan los cambios de hora y prefieren mantener el horario estival. Expertos y la Sociedad Española del Sueño advierten que la adaptación del cuerpo tarda entre 3 y 7 días, produciendo fatiga y desajustes. El supuesto ahorro económico es mínimo y la propuesta para eliminar el cambio de hora en la Unión Europea sigue congelada sin acuerdo.

El reloj volverá a retrasar sus agujas este domingo 25 de octubre para dar entrada al horario de invierno. Es una cita del calendario que a muchos españoles no les gusta, ya que la mayoría prefiere contar con más horas de luz para disfrutar del tiempo libre tras la jornada laboral.

A las 03:00, los relojes pasarán a marcar de nuevo las 02:00 en la península, caso distinto el de Canarias. Para quienes trabajan en el turno de noche representa hacer una hora extra, que por ley debe pagarse o compensarse adecuadamente.

Las estadísticas oficiales reflejan con nitidez este malestar social tan extendido. Según datos del CIS, más del 65% de los españoles exige mantener la hora estival actual, una línea muy similar al 84% de los ciudadanos europeos que votó a favor de eliminar estos cambios de hora por completo en el Eurobarómetro.

Aunque esa noche se gana una hora extra de sueño, la realidad del día a día es bastante incómoda. Un ejemplo de ello es Curro, periodista cofrade, cuya opinión en redes ha sido respaldada. El sevillano dice en su perfil de TikTok que "de nada sirve ese pequeño beneficio si a cambio nos quedamos sin luz solar en la tarde".

Mirando al bolsillo, el supuesto ahorro energético de unos seis euros al año según el IDAE se desvanece rápido. Anochecer antes de las 18:00 obliga a encender luces y calefacción en el tramo más caro, anulando la teórica ventaja al desplazar el consumo a las horas punta.

#hora #atardecer ♬ sonido original - Bono @currobon0 El cambio al horario de invierno siempre se realiza en la madrugada del último domingo de octubre. Por lo tanto, este año tendrá lugar la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. El movimiento de las agujas (o la actualización de los dispositivos) será a las 3:00 h de la madrugada, cuando los relojes deberán retrasarse hasta las 2:00 h (en Canarias, a las 2:00 h serán las 1:00 h). Este ajuste significa que esa noche se ganan 60 minutos de tiempo, por lo que se puede dormir una hora más (o puede ser aprovechada para otra situación). A partir de ese domingo, amanecerá más temprano, pero también anochecerá antes, lo que reducirá significativamente las horas de luz natural durante las tardes. #cambiodehora #horario de #verano

Los médicos de la Sociedad Española del Sueño advierten que, a pesar de dormir más esa primera noche, nuestro cuerpo sufre una desincronización. Esto provoca despertares precoces y desajustes en el descanso, por lo que el cerebro necesita entre tres y siete días para adaptarse a la nueva rutina diaria con normalidad.

Estudios científicos publicados en el Journal of Clinical Sleep Medicine registran un aumento de hasta el 15% en síntomas de fatiga y falta de concentración laboral durante los primeros tres días tras el cambio. Esto repercute en la vida diaria, demostrando los costes físicos de dicha medida.

No hay una decisión

Pese al rechazo ciudadano y los avisos médicos, la decisión europea para eliminar este trámite sigue congelada por falta de acuerdo. Mientras las instituciones comunitarias no resuelvan el asunto, los trabajadores tendrán que seguir sufriendo este desajuste que apaga las tardes a partir de cada mes de octubre.

El mensaje de Curro sintetiza el malestar que se vive en las calles de todo el país. La hora extra de sueño de este fin de semana es un engaño para tapar la verdadera realidad: no compensa la sensación de perder el sol y la energía vital a mitad de la tarde durante tantos meses.