El diputado de Vox, José María Figaredo, en el Congreso de los Diputados. Europa Press

José María Figaredo, 38 años, sobre Pedro Sánchez: "Endeuda a España e incumple todas las normas. Lo peor está por ver"

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LO ESENCIAL Las claves El diputado de Vox, José María Figaredo, acusa al PSOE de mentir sobre la gestión de las pensiones y propone un fondo de pensiones público para garantizar la viabilidad del sistema. Figaredo advierte de que la economía española se está endeudando cada vez más y sostiene que las medidas actuales del Gobierno llevarán a un punto en el que las pensiones sean impagables. El portavoz de Vox critica al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmando que incumple las normas y utiliza cortinas de humo para mantenerse aferrado al poder.

El diputado de Vox, José María Figaredo, ha respondido en el programa Espejo Público a las acusaciones del PSOE sobre la gestión de las pensiones. Figaredo ha remarcado que el programa de su formación quiere "garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y analizar la creación de un fondo de pensiones público".

Frente a los ataques dirigidos desde la dirección socialista, el político ha rechazado frontalmente las críticas y asegura que el PSOE está mintiendo. "Veréis que el PSOE está lanzando la mentira, como ellos no quieren hablar de sus temas, lanzan la mentira contra los demás", afirma.

Al ser interrogado por Susanna Griso sobre la aplicación de este modelo, el parlamentario ha alertado sobre el impacto de las políticas actuales: "Si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno y sus medidas se siguen aplicando, el sistema llegará al punto en el que sean impagables", explica rotundamente.

Durante el bloque dedicado a la coyuntura macroeconómica, Figaredo rebatió el discurso triunfalista proyectado por el Gabinete de Sánchez. El portavoz cuestionó los datos oficiales presentados por la coalición y alertó de que el fuerte déficit acumulado coloca a la economía española en una complicada posición financiera.

Para justificar su postura sobre las cuentas públicas, el diputado criticó la reciente evolución de los indicadores de gasto estatal: "Dicen que la economía va estupendamente, pero estamos cada vez más endeudados", señala. Ante este escenario, sostuvo que la principal solución pasa por "sacar a Sánchez del Gobierno".

"Incumple todas las normas"

La estrategia comunicativa de la Moncloa persigue, según el portavoz, distraer a la opinión pública mediante disputas partidistas. Bajo su criterio, estas tácticas perjudican al ciudadano, añadiendo que "el propio Partido Socialista ha ido lanzando cortinas de humo y han arruinado las pensiones de los españoles".

Preguntado de forma específica sobre el nuevo expediente sancionador abierto al jefe del Ejecutivo, el portavoz reprochó su conducta institucional. Figaredo denunció un desprecio deliberado hacia las reglas vigentes: "Sánchez incumple todas las normas, le da igual", declaró.

El dirigente de Vox aludió también a las reformas tramitadas en el Congreso en materia de nacionalidad. Según su opinión, estas modificaciones persiguen un claro rédito partidista, pidiendo a la ciudadanía que "piensen en la ley de nietos", ya que "han tratado de alterar el censo electoral de España".

El parlamentario concluyó su intervención en Antena 3 lanzando una advertencia sobre las consecuencias que tendría la continuidad de Pedro Sánchez al frente del país: "Lo peor está por ver, con tal de seguir aferrado al poder". Las elecciones generales del 29-N están cada vez más cerca.