Un estudio revela que el 94% de los aguinaldos cuestan menos de 40 euros y llegan en caja de cartón.

Ni jamón ni turrón: el sorprendente producto que esconde el 95% de las cestas de Navidad en España

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LO ESENCIAL Las claves El 95 % de la facturación en cestas de Navidad incluye vino, cava o espumoso, convirtiéndolo en el producto estrella según un estudio de lotesycestasdenavidad.es. El 94 % de las compras de cestas no supera los 40 euros, fijando el precio medio por pedido en unos 13 euros y consolidando a las cajas de cartón como el formato preferido. Las ventas se disparan durante la semana del puente de diciembre, momento en el que se concentra el 23,7 % de la facturación total del año. Las empresas representan el 59 % del gasto total en el sector, siendo Madrid la provincia con mayor volumen de compras y Badajoz la de mayor gasto medio por pedido.

Si te preguntan qué no puede faltar en una cesta de Navidad, seguro que piensas en una buena paleta ibérica o en los clásicos dulces navideños.

Sin embargo, la realidad de las empresas y hogares españoles esconde otro gran protagonista. Según los datos de la campaña de 2025, el 95 % de la facturación de estos aguinaldos incluye una botella de vino, cava o espumoso. Es el rey indiscutible.

Este revelador hallazgo proviene del último estudio realizado por lotesycestasdenavidad.es, auténticos especialistas en lotes y cestas de Navidad, que han analizado más de 100.000 pedidos entregados en toda la Península. Sus cifras destapan cómo compramos realmente y rompen unos cuantos mitos.

El triunfo del lote económico

Aunque soñamos con baúles de lujo, la cesta española es eminentemente asequible. El 94 % de las ventas no supera los 40 €, situando el precio medio por pedido en unos modestos 13 €.

El tramo de 40 a 80 €, perfecto para regalar un detalle "más serio" con jamón loncheado, supone solo el 5 % de las unidades pero alcanza el 19 % de la facturación. Por encima de 80 € apenas encontramos el 1,1 % de las ventas, y superar los 150 € es una rareza reservada a un exclusivo 0,04 %.

En cuanto a formatos, la clásica caja de cartón arrasa con el 87 % de los pedidos. La tradicional cesta de mimbre se queda en un 10 % (generando el 16 % de la facturación al tener más capacidad), mientras que los baúles y cajas jamoneras apenas suman un 3 % del volumen, pero concentran casi el 12 % del dinero gastado al incluir piezas enteras.

Cesta de navidad Archivo

¿El superventas indiscutible? El Estuche Nº67. Esta caja, que incluye embutidos ibéricos y dos botellas de tinto Marqués de Rocas, representó una de cada tres unidades vendidas. Junto al Estuche Nº68 y la Cesta Nº26 lideran un mercado donde solo el top 10 de productos concentra el 75 % de todas las ventas.

Buscamos variedad gourmet (presente en el 71 % del gasto) y piezas de jamón (36 %), aunque nichos como los lotes sin alcohol (5 %) o sin gluten (1 %) crecen sin pausa.

El puente de diciembre

Las empresas más previsoras empiezan a comprar a finales de septiembre (0,5 %), pero la verdadera locura se desata a mediados de noviembre. La semana del Black Friday aporta el 20,8 % del gasto, pero el pico absoluto llega en la semana del puente de diciembre (del 1 al 7), que concentra un aplastante 23,7 % de las ventas de todo el año.

¿Y quién gasta más? Las empresas acaparan el 40 % de los pedidos y el 59 % de la facturación, gastando más del doble que los particulares.

Por provincias, Madrid lidera el volumen nacional con casi tres de cada diez euros gastados, seguida de Barcelona (10 %), Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla.

Sin embargo, el gasto medio por pedido lo lideran Badajoz, Lleida, Granada y León, duplicando la media nacional, frente a los tickets más comedidos de A Coruña, Jaén, Asturias y Vizcaya.

Elegir el aguinaldo perfecto ya no es cuestión de intuición. Si este año quieres acertar seguro, ya sea con cestas de Navidad para empresas, lotes para sorteos y rifas o estuches de vino personalizados, confía en los expertos.

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