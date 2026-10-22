Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, advierte de un aumento masivo de las jubilaciones en España antes de 2027. YouTube - Alfonso Muñoz.

Alfonso, funcionario de la Seguridad Social: "Habrá una estampida de jubilaciones en España antes de 2027 por esto"

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LO ESENCIAL Las claves España modificará su sistema de cálculo de pensiones en 2027, lo que genera dudas entre los trabajadores próximos a la edad de retiro. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, prevé una ola masiva de jubilaciones anticipadas antes de 2027 debido al miedo a las nuevas reglas y a la incertidumbre política. La revalorización de las pensiones ligada a la previsión del IPC a finales de 2026 es otro factor clave que impulsará a adelantar el retiro para asegurar la subida. El experto aconseja analizar cada caso individualmente y no tomar decisiones precipitadas por temor, recordando que un escenario similar ya ocurrió a finales de 2022.

España cambiará su sistema de cálculo de pensiones en 2027. Aunque el formato tradicional convivirá con el nuevo, muchos trabajadores no se arriesgarán y pedirán su jubilación antes de que entre el nuevo año.

Al menos, esta es la hipótesis de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. "Habrá una estampida de jubilaciones en España antes de 2027 por esto, lo digo desde mi experiencia", afirma en uno de sus vídeos de YouTube.

"Cuando a alguien le quedan pocos meses para jubilarse, el pensamiento es inevitable: 'mejor me jubilo ya, no vaya a ser que cambien las reglas del juego'", explica. A este hecho hay que sumarle la incertidumbre política provocada por las elecciones.

"El trabajador tiene que elegir entre una penalización segura y un futuro incierto", resume Muñoz. No obstante, el funcionario aconseja no decidir en caliente o no interesarse por el tema: "Lo peor que puedes hacer es tomar esta decisión por miedo, por rumores o por imitación".

Pese a esta advertencia, reconoce que "en materia de jubilación, un paso en falso se paga durante el resto de la vida". Además del cambio de sistema de cálculo y la incertidumbre política, Muñoz defiende la existencia de un efecto llamada por la revalorización del IPC.

Ante las previsiones de una inflación del 3,5 % a finales de 2026, el empleado público aclara que jubilarse antes de terminar el año permite "amarrar" ese incremento acorde de la pensión de cara a enero.

Esto hará que muchos trabajadores no pierdan dinero al prejubilarse. Precisamente es este el factor clave que, según Muñoz, provocará una ola masiva de retiros laborales.

Sin embargo y haciendo referencia a sus palabras anteriores, el técnico de la Seguridad Social recomienda no entrar en pánico. Bajo su punto de vista, cada caso es único por lo que debe estudiarse con detenimiento.

Para ello es necesario medir el impacto de los coeficientes frente a la revalorización que brinda la subida del IPC.

El precedente de 2022

Esta misma situación se vivió a finales de 2022. En aquella ocasión, se sumaron dos factores. El primero fue la alta inflación provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia. El segundo, fue un contexto de incertidumbre provocado por la 'reforma Escrivà'.

Durante el último trimestre de 2022, el Ministerio de Seguridad Social negociaba la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. Cuando el nuevo sistema de cálculo se hizo público, miles de empleados decidieron adelantar su jubilación por miedo a percibir una pensión menor.