Venden un caserón de dos plantas de 270 m² con 6 habitaciones, piscina tallada en roca y parcela de 10.000 m²

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LO ESENCIAL Las claves Se vende por 590.000 euros en Idealista un antiguo molino de agua del siglo XIX ubicado en Navalperal de Tormes, en plena Sierra de Gredos. La propiedad consta de 270 m² con seis habitaciones tipo suite, un terreno de 10.000 m² con acceso directo al río y una piscina excavada en la roca. Incluye una edificación secundaria de 120 m² pendiente de rehabilitación integral y espacio con canales de agua con potencial hidroeléctrico. Dispone de todas las comodidades modernas como electricidad propia, agua potable, cobertura 5G e internet a dos horas de Madrid.

Vivir rodeado de naturaleza, escuchar el sonido del agua y tener acceso directo a un río desde casa son algunos de los atractivos de una propiedad poco habitual en el mercado inmobiliario.

En plena Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, un antiguo molino de agua del siglo XIX se ha convertido en una vivienda que combina elementos históricos con amplios espacios y un entorno natural privilegiado.

El inmueble se encuentra en la calle Risco del Fraile, en el municipio de Navalperal de Tormes, y está anunciado por 590.000 euros en Idealista.

La propiedad cuenta con dos plantas, 270 metros cuadrados construidos, seis habitaciones, siete baños y una parcela de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

El anuncio presenta la vivienda como una opción para disfrutar de una segunda residencia o destinarla al alojamiento rural.

Uno de los elementos más singulares es su ubicación, ya que la construcción se levanta sobre el río Tormes.

La vivienda principal dispone de un amplio salón-comedor de doble altura, chimenea y cocina integrada.

Además, las piedras del antiguo molino se han reutilizado como mesa de comedor, mientras que un mirador de piedra permite contemplar el cauce desde encima del río.

La distribución se completa con seis dormitorios, todos ellos con baño privado tipo suite, repartidos entre las dos plantas: en la principal se encuentran dos habitaciones y un aseo adicional, mientras que la superior alberga las otras cuatro, con vistas al río y al entorno natural.

El exterior concentra buena parte de los atractivos de la finca. Además de una pradera natural con espacio para instalar un cenador y una zona de barbacoa, la propiedad ofrece acceso directo al río mediante unas escaleras de piedra y una zona de baño con playa de arena.

También cuenta con una piscina excavada en roca de 14 por 7 metros, equipada con chorros de hidromasaje, aunque el anunciante advierte de que necesita una puesta a punto.

La finca incluye un garaje con capacidad para dos coches, una amplia zona de aparcamiento privado y una segunda edificación de unos 120 metros cuadrados, correspondiente al antiguo batán del molino.

Esta construcción requiere una rehabilitación integral y dispone de otros 60 metros cuadrados de jardín. Según el anuncio, podría acondicionarse como casa de invitados, apartamento, taller o espacio multiusos.

La propiedad se encuentra a unos 15 minutos de El Barco de Ávila, a una hora de la capital abulense y a aproximadamente dos horas de Madrid.

El anunciante asegura que dispone de agua potable, electricidad de red con transformador propio, cobertura móvil 5G, internet y acceso asfaltado hasta la puerta.

Entre sus particularidades, la finca cuenta con varios canales de agua que, según la descripción comercial, podrían utilizarse para producir energía mediante turbinas.

No obstante, el anuncio no acredita que exista una instalación operativa ni las autorizaciones necesarias para ese aprovechamiento.