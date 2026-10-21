El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López. David de Haro / Europa Press

Patxi López rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros por más de 270.000€, 3 inmuebles y un sueldo bruto anual de 122.000€

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LO ESENCIAL Las claves Patxi López acumula 272.766 euros repartidos entre cuentas corrientes, un depósito bancario y su plan de pensiones. El patrimonio del portavoz socialista se completa con tres inmuebles urbanos, dos vehículos y 107.274 euros invertidos en acciones de BBVA, Ebro Foods y Telefónica. Percibe una retribución bruta anual de 122.181,50 euros en el Congreso de los Diputados y mantiene una hipoteca pendiente de 61.912 euros.

Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, cuenta con un patrimonio repartido entre viviendas, depósitos bancarios, planes de pensiones y acciones.

Así consta en su declaración de bienes y rentas, presentada el 23 de julio de 2026 y registrada al día siguiente en la Cámara Baja, en la que detalla sus propiedades, inversiones financieras, ingresos y deudas pendientes.

El dirigente del PSOE, nacido en 1959, declara tres inmuebles urbanos: una vivienda en Bizkaia, adquirida en 2016; un apartamento en Cantabria, comprado en 2001, y un piso en Bizkaia que recibió mediante herencia en 2018. Los dos primeros figuran en régimen de gananciales, mientras que el tercero aparece declarado en pleno dominio.

Cuentas y depósitos de López

Uno de los apartados más destacados de su declaración corresponde a los ahorros y productos financieros. López declara 116.816 euros en cuentas corrientes y 87.676 euros en un depósito bancario. A estas cantidades se suman 68.274 euros en un plan de pensiones.

En conjunto, estos tres productos financieros reúnen 272.766 euros, una cifra que no incluye el valor de sus inmuebles ni sus inversiones en bolsa.

El diputado también cuenta con participaciones en tres compañías cotizadas. Su declaración recoge acciones de BBVA valoradas en 100.967 euros, títulos de Ebro Foods por 5.247 euros y participaciones de Telefónica por 1.060 euros.

Estas inversiones suman otros 107.274 euros, aunque su valoración puede variar en función de la evolución de los mercados. En el apartado de vehículos, López incluye un Fiat 500 adquirido en febrero de 2014 y un Kia Niro comprado en julio de 2020.

Un sueldo bruto anual superior a los 120.000 euros

En el ámbito de sus ingresos, los datos recopilados por Newtral sitúan la retribución bruta anual de Patxi López en 122.181,50 euros, equivalentes a unos 10.182 euros mensuales de media si se divide entre doce mensualidades.

El desglose salarial publicado recoge un sueldo base de 3.366,99 euros, suplementos de 3.197,41 euros y dietas de 2.162,85 euros mensuales. Sumando todo, 8.727,25 euros, y que encaja con lo que recoge la ficha del Congreso.

La declaración patrimonial también refleja rendimientos financieros: 2.281,19 euros procedentes de acciones y 1.676,04 euros en un depósito de Kutxabank. En materia tributaria, el documento recoge 28.479,22 euros correspondiente a la cuota líquida y las retenciones del IRPF.

La hipoteca

Pese a sus activos financieros e inmobiliarios, el diputado socialista también mantiene obligaciones económicas. La declaración recoge un préstamo hipotecario concedido por Kutxabank el 31 de octubre de 2016, por un importe inicial de 175.000 euros. El saldo pendiente asciende a 61.912 euros.

López cuenta con una larga trayectoria política: fue lehendakari del Gobierno vasco entre 2009 y 2012 y presidió el Congreso de los Diputados durante parte de 2016.

Así, su declaración permite conocer la composición de su patrimonio, aunque no determina por sí sola su valor neto total, dado que no se detallan las valoraciones de los inmuebles ni todos los posibles ajustes patrimoniales.