La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si un vecino pinta la puerta de su casa, puedes apelar al artículo 7.1. iStock

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si un vecino pinta la puerta de su casa, puedes apelar al artículo 7.1

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal limita las modificaciones en el interior de una vivienda si alteran el estado o la configuración exterior del edificio. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cara exterior de la puerta de entrada forma parte visual del rellano y se considera un elemento común protegido. Las comunidades defienden la uniformidad estética para evitar la pérdida de valor del inmueble y prevenir alteraciones en zonas compartidas. Si un vecino se niega a restituir el color original tras un requerimiento formal, la comunidad puede acudir a los tribunales mediante una acción judicial de cesación.

Pintar la puerta de entrada de una vivienda de otro color puede parecer una elección estética sin mayor trascendencia. No obstante, en una comunidad de propietarios, este tipo de cambio puede generar discrepancias entre vecinos e incluso derivar en un problema legal.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) fija determinadas restricciones a las reformas que pueden afectar a la imagen del edificio. Entre ellas se encuentran las modificaciones de elementos visibles desde las zonas comunes, como ocurre con la puerta principal de una vivienda, cuya apariencia suele estar sujeta a criterios compartidos por la comunidad.

La referencia normativa se encuentra en el artículo 7.1 de la LPH. Este precepto autoriza a los propietarios a realizar modificaciones en el interior de sus viviendas, pero establece límites: las obras no pueden comprometer la seguridad o la estructura del inmueble, alterar su configuración o estado exterior ni perjudicar los derechos de los otros vecinos.

Es precisamente esa referencia al 'estado exterior' la que sirve de base legal para actuar cuando un vecino decide pintar su puerta de un color distinto al resto.

Son muchos los propietarios que generalmente creen que, al tratarse de la puerta de acceso a su vivienda, tienen libertad absoluta para modificarla. Sin embargo, ese pensamiento está muy lejos de la realidad.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que la cara exterior de la puerta no se considera un elemento estrictamente privado. Es un elemento que forma parte visual del rellano y este, a su vez, es un elemento común del edificio protegido por la normativa de propiedad horizontal.

La cuestión va mucho más allá de una preferencia estética. Las comunidades de propietarios defienden que la uniformidad visual forma parte del valor y la identidad del inmueble.

Si cada vecino pudiera instalar una puerta diferente (una negra brillante, otra roja u otra con acabado metálico), el resultado sería una combinación de puertas sin coherencia visual y una imagen desordenada del edificio.

Además, la estética de las zonas comunes influye directamente en la percepción del inmueble. Un portal uniforme y cuidado transmite sensación de mantenimiento y conservación, mientras que las alteraciones individuales pueden afectar al valor de las viviendas de cara a futuras ventas o alquileres.

Por eso, la ley busca evitar el llamado 'efecto dominó'.

Si la comunidad permite sin oposición que un propietario cambie el color de su puerta, después resulta mucho más difícil impedir otras modificaciones estéticas, como ventanas distintas, cerramientos no autorizados o cambios de materiales visibles desde zonas comunes.

Así, cuando aparece este tipo de conflicto, el procedimiento suele comenzar por la vía amistosa. El presidente de la comunidad o el administrador de fincas contacta con el vecino para recordarle lo que establece el artículo 7.1 y pedirle que restituya la puerta a su color original.

Si el propietario se niega, el asunto debe incluirse en el orden del día de una junta de vecinos. La comunidad puede aprobar por mayoría simple un requerimiento formal, exigiendo revertir la modificación en un plazo determinado.

En el caso de que tampoco haya acuerdo tras ese requerimiento, la comunidad tiene la posibilidad de acudir a los tribunales mediante una acción judicial de cesación.

En la práctica, los jueces suelen dar la razón a la comunidad de propietarios al considerar que existe una alteración de la configuración estética del inmueble.

La consecuencia no suele limitarse a volver a pintar la puerta. El vecino también puede ser condenado a asumir los gastos judiciales, incluyendo honorarios de abogados y procuradores.

La única excepción aparece cuando la comunidad autoriza expresamente la modificación en junta de propietarios, algo poco habitual salvo que se apruebe un cambio estético general para todo el edificio.