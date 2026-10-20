La autoescuela líder de aprobados en España abre sus cuatro primeras escuelas en la capital y roza los 100 centros en todo el territorio nacional.

La autoescuela líder de España desembarca en Madrid con la apertura de 4 centros

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LO ESENCIAL Las claves Torcal Autoescuelas se expande a Madrid con la apertura de sus cuatro primeros centros en Ventas, Argüelles, Atocha y Móstoles, rozando el centenar de sedes en España. La compañía cuenta con el reconocimiento, avalado ante notario, de ser la autoescuela número uno en volumen de aprobados del examen teórico del permiso B. Entre sus principales atractivos destaca un método intensivo para preparar la teórica en tan solo seis días y una flota de vehículos premium de color verde y naranja.

Torcal Autoescuelas, la autoescuela líder de aprobados en España, abre sus cuatro primeras escuelas en Madrid. Las nuevas sedes están situadas en c/ Alcalá, 244 (Ventas), c/ Alberto Aguilera, 27 (Argüelles), paseo de Santa María de la Cabeza, 21 (Atocha) y c/ Simón Hernández, 38 (Móstoles).

Con estas aperturas, la compañía roza las 100 escuelas abiertas en el territorio nacional.

Los cuatro centros madrileños ofrecerán la preparación del permiso B con los mismos estándares de calidad que la red aplica en el resto de sus sedes.

Su ubicación, repartida entre el centro de la ciudad y el sur de la región, acerca la autoescuela tanto a estudiantes como a trabajadores que necesitan compaginar el carnet con su día a día.

Número 1 en aprobados, ante notario

Torcal es la autoescuela número 1 de aprobados de España por volumen de alumnos presentados al examen teórico del permiso B.

No es una frase publicitaria: lo dicen los números, y el dato está avalado ante notario.

“Abrir en Madrid es un paso natural para Torcal. Llevamos 40 años demostrando que un buen método, profesores comprometidos y una flota de primer nivel se traducen en aprobados. Ahora queremos que los alumnos madrileños también puedan sacarse el carnet con esas garantías”, afirma el equipo de expansión de Torcal.

Teórica en 6 días

Además de por sus resultados, Torcal es reconocida por su método único de teórica en 6 días, un sistema intensivo pensado para que el alumno llegue preparado al examen teórico.

Este método, que la compañía aplica en toda su red, llega ahora a Madrid para que los alumnos den el primer paso hacia el carnet de forma rápida y con garantías.

Autoescuela Torcal. Cedida.

Una flota que no pasa desapercibida

La marca traslada también a Madrid su llamativa flota verde y naranja de coches premium.

En Torcal no se deja ningún detalle sin cuidar, y con las clases prácticas no iba a ser menos.

Dar las clases en un vehículo moderno, seguro y con la tecnología actualizada es importante para que el carnet de conducir sea más que un mero trámite y se convierta en una experiencia que los alumnos recordarán toda la vida.