Los cinco pasos recomendados por los expertos para la detección precoz del cáncer de mama. Cedida

Una campaña de Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer presenta los cinco pasos clave para el diagnóstico temprano del cáncer de mama como si se tratara del control de seguridad del avión.

Estos 5 pasos ayudan a detectar el cáncer a tiempo: hay más de 38.000 nuevos casos al año en España

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LO ESENCIAL Las claves El cáncer de mama sigue siendo el tumor más diagnosticado en mujeres en España, previéndose más de 38.000 nuevos casos en 2026. La detección precoz eleva la supervivencia a casi el 90% en sus etapas más tempranas, superando actualmente el 85% a los cinco años. Vueling y la AECC lanzan la campaña 'Safety Check' con cinco pautas clave: revisiones regulares, mamografías de cribado, autoexploración, concienciación masculina y visibilización. La aerolínea se suma a la concienciación informando a los pasajeros en su flota y permitiendo a sus pilotos lucir galones rosas voluntariamente durante octubre.

El cáncer de mama continúa siendo el tumor más diagnosticado entre las mujeres en España.

Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), a lo largo de 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos, lo que supone un incremento de unos 2.000 respecto al año anterior.

A pesar de estas cifras, los avances diagnósticos y terapéuticos de los últimos años, combinados con los programas de cribado, han elevado sustancialmente las tasas de supervivencia.

En nuestro país, la tasa de supervivencia global a cinco años del cáncer de mama supera ya el 85%. Sin embargo, la detección precoz sigue siendo el factor clave para garantizar un pronóstico favorable.

Cuando el tumor se diagnostica en sus etapas más tempranas (Estadios I y II), el porcentaje de supervivencia asciende a casi el 90%.

Y como cada 19 de octubre, el Día Internacional del Cáncer de Mama nos recuerda la necesidad primordial de la prevención y las revisiones periódicas.

Cómo detectar el cáncer temprano

Durante todo este mes de octubre, Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) unen fuerzas en la campaña ‘Safety Check: el control de seguridad que marca la diferencia’, estableciendo una analogía directa entre las revisiones previas a un vuelo y las principales recomendaciones médicas para el diagnóstico precoz.

A lo largo del mes, la flota de Vueling incorporará elementos visuales como reposacabezas informativos, manteletas y cartolas de seguridad especiales que detallan cinco pautas fundamentales para la prevención.

Revisiones médicas regulares: los chequeos ginecológicos permiten supervisar la salud mamaria y consultar de inmediato ante cualquier cambio sospechoso. Programas de cribado: las mujeres entre 50 y 69 años deben acudir a los programas poblacionales de cribado. La mamografía es el método más eficaz para identificar alteraciones antes de que aparezcan los primeros síntomas. Autoexploración: reconocer la anatomía y el aspecto habitual del propio cuerpo facilita la identificación de anomalías para acudir al especialista sin demora. ¿Los hombres también pueden padecer cáncer de mama? Sí. Aunque la incidencia es notablemente menor, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. La atención ante cualquier señal física de alerta es igualmente crucial en varones. Visibilizar la enfermedad. Normalizar las conversaciones sobre el cáncer ayuda a erradicar estigmas, combatir la desinformación y promover una mayor concienciación social.

Además, como gesto simbólico de apoyo, los pilotos de la compañía podrán sustituir de forma voluntaria sus habituales galones dorados por unos de color rosa, una iniciativa surgida de la propia tripulación para mostrar su compromiso con la causa.

¿Qué impacto tiene esta alianza?

La relación entre Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer supera la acción puntual de octubre y acumula ya más de una década de colaboración continua en favor de la concienciación y el apoyo a pacientes y familias.

Entre sus acciones anuales, la aerolínea facilita en verano el traslado de niños y adolescentes de toda España a los campamentos de la asociación en Cataluña.

Acciones como la campaña 'Safety Check' demuestran que, del mismo modo que los protocolos de seguridad son imprescindibles antes de despegar un avión, los chequeos médicos son un paso fundamental para detectar el cáncer a tiempo.