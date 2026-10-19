Óscar López, cuatro casas y un sueldo de 84.377 euros: “La vivienda es el gran reto de nuestro tiempo”

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LO ESENCIAL Las claves Óscar López, ministro de Transformación Digital, se ha visto envuelto en la polémica por el desahucio de un inquilino en un piso gestionado por Muface. El patrimonio inmueble del ministro incluye cuatro viviendas y un garaje repartidos entre Madrid y Segovia, con un valor total que roza los 280.000 euros. López cuenta con 60.000 euros en cuentas corrientes y mantiene activas dos hipotecas con saldos pendientes por amortizar. Su remuneración anual como ministro asciende a 84.377 euros, tras haber alcanzado los 122.894 euros en su etapa como director del Gabinete de Presidencia.

La vivienda está claro que se va a convertir en un auténtico ‘campo de batalla’ de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y no habrá que esperar a la campaña electoral para demostrarlo.

El desahucio de Maricarmen, las acampadas en diferentes puntos de España son sólo el ‘pistoletazo de salida’. Y todos lo grupos parlamentarios pondrán la ‘carne en el asador’ para sacar el mayor rédito.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, se ha visto envuelto en la polémica por el desahucio de un inquilino que habita una de las viviendas de Muface. “Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre”, respondió el ministro a la información publicada por un medio de comunicación.

Cuatro viviendas y un garaje

La polémica ha surgido en el mismo momento en el que se ha publicado que la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene 30 pisos destinados al alquiler. Y todo después de que la vivienda fuese uno de los argumentos esgrimidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para adelantar las elecciones.

Volviendo a Óscar López, ¿cuál es su patrimonio? Para responder, nada mejor que acudir a su declaración de actividades, bienes y rentas que presentó al arrancar la XV Legislatura (es decir, en agosto de 2023). Vayamos por partes.

En el capítulo de bienes e inmuebles, el ministro declaró cuatro viviendas y un garaje. Todos repartidos entre Madrid y Segovia.

Así, tiene un piso que es completamente de su propiedad en Madrid y que adquirió en el año 2006. También en la capital dispone del 25% de otra vivienda gracias a una herencia que recibió en 2022.

Ese mismo año, y también por herencia, se hizo con el 25% de otra vivienda en Segovia. Y en la propia ciudad adquirió en copropiedad otra en el año 2020. El garaje, por su parte, también lo adquirió en Segovia y al 50% ese mismo año.

Según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el valor de los bienes inmuebles asciende a 279.502 euros.

En el capítulo de activos financieros y rentas, declaró 60.000 euros en una cuenta corriente de CaixaBank. En la misma entidad poseía una hipoteca de 455.500 euros con un saldo pendiente de 333.500 euros.

También tiene abierta otra hipoteca con Kutxabank, en este caso suscrita al 50%, y pendiente de amortizar la cantidad de 122.000 euros.

Y, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), su sueldo del año 2025 como ministro ascendía a 84.377,67 euros. Siendo director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, llegó a percibir 122.894 euros.

“La vivienda es el gran reto de nuestro tiempo”, escribió en X anunciando la Conferencia de Vivienda que el PSOE organizó en Madrid. Y, en la misma, no sólo defendió la necesidad de intervenir este mercado sino que llegó a afirmar que, en zonas como Ibiza y Mallorca, “es imposible tener una vivienda para un trabajador”.