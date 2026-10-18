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En vigor: la ayuda de hasta 570 euros del Gobierno que pueden solicitar los trabajadores que agoten el paro

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LO ESENCIAL Las claves La cuantía del subsidio por desempleo tras agotar la prestación contributiva sube hasta los 570 euros al mes (95% del IPREM) durante los primeros seis meses. Se elimina el conocido 'mes de espera' obligatorio de 30 días, permitiendo solicitar la ayuda de forma directa tras agotar el paro. El importe de la ayuda es escalonado: 570 euros los primeros seis meses, 540 euros del séptimo al duodécimo y 480 euros a partir del primer año, hasta un máximo de 30 meses. El nuevo Complemento de Apoyo al Empleo permite compatibilizar el cobro de parte del subsidio con la aceptación de un puesto de trabajo por cuenta ajena.

Quedarse sin trabajo y ver cómo se agota la prestación contributiva es una de las situaciones que el ser humano quiere evitar a toda costa. Para aliviar ese impacto y dar un margen de maniobra real mientras se busca una nueva oportunidad laboral, el SEPE mantiene activo su modelo de ayudas asistenciales.

La gran novedad de esta reforma es que aumenta el dinero que se cobra nada más agotar la prestación ordinaria. Durante los primeros seis meses, la cuantía sube hasta los 570 euros, lo que supone el 95% del IPREM. Además, ya no exige el famoso "mes de espera" que obligaba a estar 30 días sin cobrar entre el paro y el subsidio.

El objetivo no es solo dar un respiro económico a quien lo necesita, sino evitar que la gente se quede descolgada del mercado laboral. Por eso, la norma introduce un cambio realmente demandado: a partir de ahora es posible aceptar un empleo sin perder la ayuda, facilitando una transición mucho más suave hacia la reincorporación.

El dinero que se recibe no es fijo durante todo el periodo, sino que se ha diseñado de forma escalonada. Los primeros seis meses se perciben 570 euros al mes; del séptimo al duodécimo, la cifra baja a 540 y a partir del primer año se sitúa en los 480 euros mensuales habituales.

Esta bajada progresiva busca acompañar al trabajador en su búsqueda de empleo sin cortar los ingresos de raíz. En función de la edad, las cargas familiares y el tiempo que hayas estado cobrando el paro previo, la duración total de esta ayuda puede alargarse hasta un máximo de 30 meses.

Requisitos para pedirlo

Para poder solicitar esto, el requisito principal es ingresar menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional de forma individual. Si no tienes cargas familiares y eres menor de 45 años, la ley te pedirá además haber agotado un paro contributivo de un año mínimo de duración para acceder al cobro.

Lo más interesante del nuevo modelo es el llamado Complemento de Apoyo al Empleo. Esta herramienta permite seguir cobrando una parte del subsidio aunque firmes un contrato por cuenta ajena, lo que evita ese miedo común a rechazar un empleo temporal o a tiempo parcial por no perder la ayuda pública.

El trámite se gestiona directamente en la sede electrónica del SEPE con un certificado digital o solicitando una cita previa en tu oficina más cercana. Aun así, hay que tener en cuenta los plazos, ya que dispones de 15 días hábiles desde el fin de tu anterior prestación para presentar toda la documentación.

Esta reestructuración supone un respiro para miles de familias que agotan sus prestaciones en un mercado laboral cada vez más complejo. Con menos burocracia y más facilidades para trabajar sin penalizaciones, la medida intenta arropar a todo el mundo mientras se busca empezar de nuevo.