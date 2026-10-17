Protos lanza un vino elaborado con una de las mejores añadas de su historia: sólo 4.792 botellas

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LO ESENCIAL Las claves Bodegas Protos lanza 'Protos 10 años', un nuevo vino de lujo de la excelente cosecha de 2015 en Ribera del Duero con una edición exclusiva y limitada a solo 4.792 botellas. El nuevo vino se ha elaborado a partir de viñedos viejos en la zona burgalesa y ha pasado por un largo proceso de crianza en barricas antes de alcanzar su máxima elegancia. A las puertas de su centenario en 2027, la bodega vallisoletana de Peñafiel ha sido galardonada con el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 otorgado por el Ministerio de Agricultura.

Dicen que las vísperas son momentos de preparación, de expectativas ante un gran acontecimiento que está a punto de celebrarse. Y dichas vísperas están siendo muy provechosas para Bodegas Protos.

Enclavada en la localidad vallisoletana de Peñafiel, en 2027 celebrará su centenario. Y, un año antes, no sólo ha lanzado ‘Protos 10 años’, un vino de lujo que llega tras una década de espera, sino que ha recibido el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Este premio tiene un significado muy especial porque, de alguna manera, resume casi cien años de historia de Protos. Cien años de trabajo ligado a la tierra, de aprender de ella y de perfeccionar una forma de hacer vino que está en nuestro origen”, afirmó durante la entrega Carlos Villar, su director general.

Gran cosecha

‘Protos 10 años’ hace bueno el dicho de que el paso del tiempo mejora las cosas. En este caso, una década de espera cuyo punto de partida fue una parte de la cosecha de 2015, sin duda una de las grandes añadas de la última década en Ribera del Duero.

Su origen está en viñedos viejos de tipo calizo y arcillo-calcáreos, situados en la zona burgalesa de la Ribera del Duero.

Este nuevo vino realizó la fermentación maloláctica y la crianza de 18 meses en barricas bordelesas nuevas y de un año roble francés, más otros 18 meses en barricas de mayor capacidad y con varios años de uso.

El resultado es un vino que ha ganado complejidad y elegancia con el paso de los años, alcanzando su máxima expresión. Fruto de ello, la producción se ha limitado a 4.792 botellas.

Estuche Protos 10 Años. Cedida

Poniendo el foco en su nota de cata, estamos ante un vino elegante y complejo, con aromas de fruta negra madura, notas especiadas y balsámicas y sutiles matices tostados. En boca es amplio, profundo y equilibrado, con taninos finos, buena frescura y un final largo y persistente.

En otro orden de cosas, Bodegas Protos recibió esta misma semana el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 durante una gala celebrada en el Teatro Real de Madrid.

Concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el reconocimiento pone en valor la trayectoria de la bodega y su contribución al prestigio del sector agroalimentario español.

Este galardón fue recogido por Edmundo Bayón, presidente de Bodegas Protos, en compañía de Carlos Villar, director general de la bodega.

Carlos Villar y Edmundo Bayón. Cedida.

“Que ese recorrido sea reconocido ahora, es un motivo de orgullo y también una responsabilidad para quienes hoy tenemos la oportunidad de continuar un camino que empezó hace casi cien años y que sigue marcando quiénes somos”, subrayó Carlos Villar.

El jurado del Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 destacó el galardón a Protos “en reconocimiento a una trayectoria que ha convertido a la bodega en uno de los grandes referentes del vino español”.