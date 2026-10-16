Venden una gran casa rústica de 450 m² con 9 habitaciones, un patio de 200 m² y lista para vivir a 40 minutos de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una casona rústica del siglo XVI reformada por 500.000 euros en el centro histórico de Colmenar de Oreja, a 40 minutos de Madrid. La vivienda cuenta con 462 m² construidos, nueve dormitorios, tres baños, patio privado de 200 m² con piscina desmontable y una cueva subterránea con tinajas de vino. El inmueble está listo para entrar a vivir y ofrece gran polivalencia, siendo ideal tanto como residencia familiar como para negocio de turismo rural.

En la localidad madrileña de Colmenar de Oreja, a 40 minutos de la capital y en pleno centro histórico, se ha puesto a la venta una exclusiva casona rústica por 500.000 euros. La propiedad suma 462 m² construidos y distribuidos en dos plantas, conservando la arquitectura tradicional del siglo XVI totalmente reformada.

La vivienda destaca principalmente por su espacio: posee nueve dormitorios y tres cuartos de baño completos. Mientras que la planta baja cuenta con un acogedor salón con chimenea, cocina y acceso a patio interior de 45 m², las plantas superiores albergan el resto de estancias, decoradas con techos de madera y gran calidad rústica.

En el exterior, el inmueble presume de un espectacular patio privado de unos 200 m² con vistas a la torre del Convento de las Monjas Agustinas Recoletas. Este espacio incluye aparcamiento, barbacoa, baño de servicio y piscina desmontable, contando además con espacio suficiente para construir una permanente.

Uno de los elementos más singulares y valiosos es su auténtica cueva subterránea, en cuyo interior se conservan antiguas tinajas de vino tradicionales. Este rincón refleja la arraigada tradición vitivinícola de Colmenar de Oreja, ofreciendo un carácter exclusivo y distintivo frente a otras propiedades.

En el apartado técnico, la residencia combina la belleza tradicional con los avances modernos al disponer de calefacción individual de gas natural, ventiladores de techo y suministro del Canal de Isabel II. Asimismo, su orientación sur y este asegura luz natural durante todo el día, manteniéndose lista para entrar a vivir inmediatamente.

Inversión turística

Gracias a sus características y dimensiones, esta finca ofrece una polivalencia excepcional para el nuevo comprador. La vivienda es idónea tanto para ser una gran residencia familiar como para emprender un negocio de casa rural, alojamiento turístico o casa de huéspedes, lo que permite rentabilizar la inversión.

A nivel arquitectónico, las diferentes reformas realizadas han sabido preservar los detalles artesanales y elementos como sus vigas de madera en el techo. Esta cuidada modernización garantiza solidez estructural, personalidad y calidad en todas las estancias, especialmente por su gran adaptación y acierto en los cambios.

Parte exterior con piscina. Idealista

La propiedad se emplaza a pocos metros de la emblemática Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. Además, goza de excelentes comunicaciones por carretera hacia municipios vecinos de gran atractivo como Aranjuez y Chinchón, así como un rápido acceso a Madrid.

Comercializada desde Idealista, la finca se asienta sobre una parcela total de 654 m² que incluye trastero e instalaciones auxiliares. Con un precio de 1.082 euros por metro cuadrado, esta edificación del siglo XVI representa una oportunidad sumamente competitiva en el mercado por su valor histórico y amplitud.