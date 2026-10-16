La compañía anticipa nuevas necesidades de alimentación y las convierte, mediante la ciencia y la innovación, en categorías relevantes para millones de personas.

Del kéfir a la proteína: las categorías saludables impulsan el 95% del crecimiento de Danone

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LO ESENCIAL Las claves Las categorías enfocadas en la salud y el bienestar, como la proteína, la salud digestiva y las alternativas vegetales, generan el 95% del crecimiento de Danone en España. Danone invierte 13 millones de euros anuales en I+D en España, apoyado en centros científicos como su Hub de Tres Cantos, que cuenta con cinco patentes para productos altos en proteína. Activia Kéfir se ha convertido en el primer y único kéfir en España y Portugal certificado por AENOR, garantizando la presencia de levaduras y el cumplimiento de los controles de calidad. La compañía enfoca su estrategia en la mejora nutricional de sus productos, logrando que la mitad de su portafolio comercializado en el país actualmente no contenga azúcares añadidos.

La manera de entender la alimentación está cambiando. Hoy, las personas prestan más atención que nunca a la relación entre alimentación y bienestar y buscan opciones que les ayuden a cuidarse de forma integral en su día a día.

En este contexto, la salud se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación del sector alimentario. La capacidad para identificar nuevas necesidades relacionadas con la nutrición y convertirlas en soluciones relevantes se ha convertido en un factor diferencial para la industria. Innovar ya no consiste únicamente en lanzar nuevos productos, sino en anticipar cómo evolucionan los hábitosy tendencias y combinar ciencia, conocimiento y desarrollo para dar respuesta a expectativas cada vez más específicas.

Este es precisamente el modelo que ha impulsado el crecimiento de Danone en España. Actualmente, las categorías vinculadas al bienestar y la salud, como la salud digestiva, la proteína, el control del colesterol o las alternativas vegetales representan el 95% del crecimiento de la compañía. Un reflejo de cómo comprender las nuevas demandas de la sociedad y transformarlas en innovación puede impulsar el desarrollo de categorías con gran potencial y contribuir a la evolución del mercado alimentario.

Anticipar antes que reaccionar

Comprender las necesidades emergentes requiere investigación, conocimiento científico e inversión sostenida. Las grandes tendencias alimentarias no aparecen de un día para otro: suelen comenzar como cambios graduales en las prioridades de las personas que, con el tiempo, transforman categorías enteras.

Para responder a esta evolución, Danone destina cada año 13 millones de euros a actividades de investigación y desarrollo en España. Una apuesta respaldada por infraestructuras como el Hub de Innovación de Aldaia, el Centro de I+D Isaac Carasso de Barcelona y el Hub de Ciencia de Tres Cantos, donde ciencia, nutrición y tecnología trabajan de forma conjunta para acelerar la llegada de nuevas propuestas al mercado.

Lineal de Danone Cedida por Danone

Del kéfir a la proteína: cuando una tendencia se convierte en categoría

El kéfir es uno de los mejores ejemplos de cómo una necesidad emergente puede transformarse en una categoría con gran recorrido. Impulsado por el creciente interés por los alimentos fermentados y el cuidado de la microbiota, ha pasado en pocos años de ser un producto de nicho a estar presente en cerca de cuatro de cada diez hogares españoles.

Danone ha contribuido al desarrollo de esta categoría combinando innovación de producto, investigación científica y una apuesta por la transparencia. A través de Activia Kéfir, la compañía ha impulsado una gama que incorpora levaduras propias del kéfir junto a cultivos vivos y probióticos, al tiempo que impulsa junto al CSIC la mayor investigación sobre microbiota y kéfir realizada hasta la fecha en España para seguir ampliando el conocimiento científico sobre este alimento fermentado.

En un contexto marcado por la ausencia de una regulación específica para la categoría y en el que, según un estudio de la URV, el 80% de los productos comercializados como kéfir no incluyen levaduras en su etiquetado, Activia Kéfir se ha convertido en el primer y único kéfir certificado por AENOR en España y Portugal. Esta certificación verifica la presencia de levaduras propias del kéfir, su declaración en el etiquetado y los controles de calidad aplicados durante su elaboración, reforzando el compromiso con la transparencia y la información al consumidor.

La proteína es otro ejemplo de cómo evolucionan las necesidades nutricionales de la sociedad. Lo que comenzó siendo una demanda asociada principalmente al ámbito deportivo se ha extendido a un público mucho más amplio que busca incorporar más proteína en su alimentación diaria como parte de un estilo de vida saludable.

Esta evolución ha impulsado una rápida transformación de la categoría, con nuevos formatos, texturas y ocasiones de consumo. Para dar respuesta a esta demanda, Danone ha reforzado su apuesta por la innovación desarrollando propuestas adaptadas a diferentes perfiles, necesidades y momentos de consumo.

Este trabajo se apoya en la capacidad científica de la compañía. El Hub de Ciencia de Tres Cantos acumula cinco patentes relacionadas con el desarrollo de yogures altos en proteína, unos avances que han permitido ampliar la gama YoPRO y desarrollar nuevas soluciones adaptadas a las necesidades de una categoría en constante evolución.

Innovar también es mejorar lo que ya existe

La innovación no consiste únicamente en crear nuevas categorías. También implica evolucionar productos consolidados para adaptarlos a las expectativas nutricionales actuales. En los últimos años, el interés por una alimentación más equilibrada ha impulsado una creciente demanda de productos con perfiles nutricionales mejorados, especialmente en ámbitos como la reducción de azúcares.

Responder a estas expectativas requiere un trabajo constante de reformulación e innovación para mejorar la composición nutricional de los productos sin renunciar al sabor, la calidad o la experiencia de consumo. En esta línea, Danone ha desarrollado una estrategia continuada orientada a mejorar el perfil nutricional de su portfolio. Fruto de este trabajo, actualmente la mitad de las referencias comercializadas por la compañía en España no contienen azúcares añadidos.

Un ejemplo es el nuevo Danonino Sin Azúcares Añadidos, una propuesta que responde a la evolución de las necesidades de las familias y que mantiene nutrientes esenciales como el calcio y la vitamina D.

La misma filosofía se extiende a otras áreas de salud como el control del colesterol, donde Danacol continúa impulsando investigación científica para seguir avanzando en el conocimiento de los esteroles vegetales y su papel en la reducción del colesterol LDL.

Ciencia e innovación para impulsar las categorías del futuro

En definitiva, la alimentación vive una transformación profunda impulsada por nuevas necesidades de salud y bienestar.

La próxima gran tendencia alimentaria probablemente aún no tenga nombre. Pero, como muestran las categorías que hoy lideran el crecimiento, surgirá allí donde la ciencia, la innovación y las nuevas necesidades de salud vuelvan a encontrarse.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Danone.