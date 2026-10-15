Venden una parcela de lujo de 800 m² con piscina, casa de 3 plantas y zona 'chill-out' a tan solo media hora de la playa

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LO ESENCIAL Las claves Se vende un chalet de lujo de 800 m² con 4 habitaciones, 3 baños y garaje para 4 vehículos en la exclusiva zona de Can Matas, en Sant Cugat del Vallès. El inmueble está anunciado en Idealista por 2.450.000 euros y se sitúa a solo media hora en coche de la playa de la Barceloneta. La vivienda cuenta con acabados minimalistas, suelo radiante, cocina de alta gama y una suite principal con vestidor y vistas al exterior. El jardín incluye una piscina de cloración salina de 24 m² y una zona 'chill-out' equipada con barbacoa.

Can Matas es una de las zonas residenciales más demandadas de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Aquí es donde se ubica una parcela de lujo en venta con 800 m², casa de 3 plantas, jardín, piscina e incluso un garaje para hasta 4 vehículos.

El chalet, construido en 2009, cuenta con 4 grandes habitaciones y 3 baños. Además, todas las estancias tienen aire acondicionado y calefacción por suelo radiante para garantizar la mejor temperatura durante todo el año.

Según el anuncio publicado en Idealista, "se trata de una propiedad excepcional, donde arquitectura, luz y materiales de alta calidad se combinan para ofrecer una vivienda única". Además, el inmueble se encuentra a apenas media hora en coche de la playa de la Barceloneta.

¿Cuánto vale esta finca en Sant Cugat?

Esta vivienda unifamiliar está anunciada por un precio de 2.450.000 euros. El recorrido por la casa empieza por la planta baja, donde se distingue el estilo diáfano y minimalista del conjunto: ventanales grandes, puertas correderas, vistas al jardín desde el salón, etc.

Todo ello con una combinación del color negro y blanco con madera oscura. La cocina, ubicada en esta altura, cuenta con electrodomésticos de alta gama Gaggenau. En esta planta también se halla un aseo de cortesía, una relajante zona de aguas y la joya de la corona: la suite principal.

El comedor de la casa de 429 m² en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Idealista.

Esta goza de baño propio, vestidor y vistas directas a la piscina. Al subir las escaleras, la casa se distribuye en dos alas independientes.

Una de ellas es un espacio de estudio con vistas al jardín. La otra zona consta de dos habitaciones dobles con un elegante baño compartido.

Una piscina de sal y zona 'chill-out'

El exterior de la casa funciona como una estancia más. La parcela esquinera está rodeada por un jardín íntimo y de bajo mantenimiento. La guinda del pastel es la piscina, de cloración salina y 24 m².

A pocos metros se ubica una zona 'chill-out' con una barbacoa. Se trata de un área al aire libre perfecta para para relajarse. Finalmente, el sótano cuenta con una ordenada sala de máquinas que abre paso a un garaje gigante.

Este está iluminado, sorprendentemente, por luz natural. Pero lo mejor del garaje es su capacidad para albergar hasta 4 vehículos. Además, el inmueble tiene una zona de almacenaje en forma de trastero.

Sobre su ubicación en la calle Or, el anuncio destaca que está repleto de parques, zonas infantiles y áreas ajardinadas que favorecen la seguridad en el barrio. "A ello se suma una amplia oferta de servicios como colegios, comercios y equipamientos deportivos", concluye la descripción.