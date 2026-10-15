La ley confirma que los propietarios podrán aparcar 2 vehículos en una misma plaza sin ser sancionados en 2026

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal permite aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje siempre que no sobrepasen las líneas ni obstaculicen a otros vecinos. Las normas internas o estatutos de la propia comunidad pueden prohibir expresamente estacionar más de un vehículo por plaza, siendo una norma vinculante. Tampoco se permitirá aparcar dos vehículos si la acumulación supone un incumplimiento de la normativa de seguridad y de prevención de incendios. Si un propietario incumple y causa molestias, la comunidad puede acudir a la vía judicial, lo que podría derivar en indemnizaciones o la privación del uso de la plaza hasta tres años.

La Ley de Propiedad Horizontal es aquella que detalla las obligaciones y responsabilidades de cada propietario en una comunidad de vecinos con el objetivo de mantener una buena convivencia en la misma.

Así, las disputas por plazas de aparcamiento pueden llegar a ser muy comunes entre los vecinos y la duda de si es legal aparcar dos vehículos en una sola plaza puede ser el detonante de varias.

Por ello, la Ley de Propiedad Horizontal establece unas reglas a seguir para determinar los casos en los que esto está permitido, donde la cuestión no está relacionada con la cantidad de vehículos sino con el espacio y los derechos de los demás propietarios.

¿Qué dice la ley?

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las obligaciones de los propietarios en relación con los bienes privados y de uso común. En este sentido, establece que sí está permitido aparcar dos vehículos en una plaza de garaje, pero siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones.

En primer lugar, ambos vehículos deben estar dentro de las líneas que delimitan la plaza, es decir, la normativa no tiene en cuenta la cantidad de vehículos estacionados sino el espacio que ocupen y que no estorben a los demás vecinos.

Teniendo en cuenta esto último, ninguno de los dos coches puede sobrepasar el área delimitada ni invadir zonas comunes y molestar a los demás propietarios, convirtiéndose en un obstáculo para pasar, abrir o cerrar puertas y maniobrar con normalidad.

No obstante, si los Estatutos de la Comunidad o las normas internas del garaje prohíben explícitamente que haya más de un vehículo en las plazas de garaje, esta prohibición es vinculante para todos los propietarios.

Un garaje con coches aparcados. Imagen de archivo IStock

Además, en el caso de que la acumulación de vehículos, independientemente de su tamaño y forma, suponga un problema en relación con la normativa de seguridad e incendios, no estará permitida.

En el caso de que un vehículo sobresalga de su plaza de garaje o suponga molestias para los demás propietarios, lo recomendable es hablar primero con el vecino infractor y, en el caso de que se rehúse a corregir la situación, notificarlo al presidente de la comunidad o al administrador de fincas.

Si la situación no cambia, como último recurso, la vía judicial. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad demandar al propietario por realizar actividades perjudiciales.

Finalmente, si un juez falla a favor de la comunidad, puede ordenar el cese inmediato, fijar una indemnización por daños o incluso, en casos graves, privar al propietario del uso de esa plaza de garaje por un tiempo de hasta tres años.