José María, 62 años: "He cotizado más de 40 años y estoy penalizado con un 22% en mi pensión de por vida"

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LO ESENCIAL Las claves José María Díez sufre un recorte permanente del 22% en su pensión de jubilación tras retirarse de forma involuntaria con poco más de 61 años. A pesar de haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social, la legislación actual le aplica coeficientes reductores vitalicios por jubilarse antes de la edad ordinaria. Como portavoz de ASJUBI40 en Castilla y León, exige la eliminación inmediata de los coeficientes reductores para las personas con más de cuatro décadas cotizadas.

Más de 40 años de cotización no han sido suficientes para evitar que José María Díez vea reducida su pensión de jubilación de forma permanente.

Se retiró antes de la edad ordinaria, de manera involuntaria y con poco más de 61 años, pero el recorte del 22% que soporta desde entonces sigue acompañándole.

Ahora, como portavoz de ASJUBI40 en Castilla y León, reclama que se ponga fin a unas penalizaciones que considera injustas para quienes han dedicado buena parte de su vida a trabajar.

"Soy José María Díez, portavoz de ASJUBI40 en Castilla y León, jubilado anticipadamente de forma involuntaria con poco más de 61 años, y penalizado de por vida con un 22%", explica.

Su caso representa una de las principales reivindicaciones de ASJUBI40, una asociación que agrupa a jubilados anticipados con más de 40 años cotizados y que exige que se eliminen los coeficientes reductores aplicados a sus pensiones.

Para Díez, resulta difícil aceptar que una trayectoria laboral tan prolongada no permita librarse de una reducción que se mantiene durante toda la jubilación.

"¿Por qué se penaliza a los que más hemos cotizado si hemos aportado a la Seguridad Social más de lo que dice la ley?", se pregunta.

Una reducción que no desaparece

Los coeficientes reductores son porcentajes que se aplican a la pensión cuando una persona se jubila antes de alcanzar la edad ordinaria.

La reducción depende de factores como los meses de adelanto y los años cotizados, y se mantiene de forma permanente en la cuantía reconocida.

Esta es la situación que denuncia Díez: pese a haber acumulado más de cuatro décadas de cotizaciones, su pensión continúa soportando una penalización del 22%.

El problema, sostiene el colectivo, es que estos recortes no desaparecen con el paso del tiempo, aunque el trabajador haya contribuido al sistema durante muchos años.

ASJUBI40 reclama que se eliminen los coeficientes reductores que penalizan la pensión de quienes se jubilan anticipadamente después de más de 40 años cotizados.

La asociación considera que estas reducciones no tienen suficientemente en cuenta la extensa trayectoria laboral de quienes han dedicado décadas al trabajo.

El portavoz de la entidad en Castilla y León resume esta reivindicación con una exigencia clara: "Exijo la eliminación de los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados ya".

Una demanda con la que la organización busca poner fin a los recortes que afectan a estos pensionistas por adelantar su jubilación.