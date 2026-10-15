Isabel Rodríguez rinde cuentas sobre su patrimonio: siete propiedades, tres casas y un sueldo de 84.650 euros

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Rodríguez cuenta con un patrimonio inmobiliario compuesto por siete propiedades en Ciudad Real: tres viviendas, dos trasteros y dos plazas de garaje. En su declaración de bienes previa, la ministra de Vivienda reflejó unos ingresos de 5.130 euros anuales procedentes del alquiler de inmuebles. Rodríguez mantiene tres créditos hipotecarios asociados a sus propiedades y declaró algo más de 13.500 euros en su cuenta corriente. Su sueldo anual como ministra de Vivienda y Agenda Urbana asciende a 84.650,52 euros, según los datos del Portal de Transparencia.

La vivienda va a ser uno de los ‘platos fuertes’ en la campaña electoral que arrancará el próximo 13 de noviembre. Todos los partidos harán hincapié en este tema por diferentes motivos: subida del precio de compra y alquiler, el desahucio de Maricarmen...

Quien va a jugar un papel destacado en dicha campaña será la actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. De su ministerio han salido propuestas como los reales decretos-ley aprobados en dos ocasiones por el Consejo de Ministros, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 o el Programa ‘Tu casa’, entre otras.

¿Cuál es el patrimonio inmobiliario de la ministra? ¿Cuál es su salario? A continuación, te mostramos los datos más significativos.

Patrimonio inmobiliario y salario

Para responder a la primera pregunta, nada mejor que acudir a la Declaración de Actividades, Bienes y Rentas que presentó al arrancar la XV Legislatura (es decir, en agosto de 2023). Vayamos por partes.

Por aquel entonces, la diputada del PSOE por Ciudad Real declaró poseer siete propiedades repartidas de la siguiente manera: tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros.

¿Ubicación? Ciudad Real, su tierra de origen donde fue alcaldesa de Puertollano. ¿Y cuándo las adquirió?

Una vivienda la compró en 2004 al 50% de pleno dominio; la segunda, en 2011, también al 50%; y, la tercera, en 2018, en este caso, al 100% del pleno dominio.

Si ponemos el foco en los trasteros, uno de ellos lo adquirió en 2004 al 50% de pleno dominio. El otro, ya en 2011, y con el mismo porcentaje. Y, sobre las plazas de garaje, se hizo con la primera en 2004 (al 50%) y, la segunda, en 2018 (al 100%).

Además, Isabel Rodríguez declaró ingresos por alquiler. ¿Cuánto? 5.130 euros anuales que recibió en el año 2022.

Otro dato a reseñar de su declaración de 2023 es que, de esos inmuebles, tres tenían créditos hipotecarios (tres en los que tenía la mitad de participación).

Uno, de 88.400 euros, de los que le quedaba por saldar 39.510,21 euros; otro, de 17.400 euros, con un saldo pendiente a pagar de 8.447,75 euros; y, el tercero, de 90.000 euros. En este caso, la cantidad pendiente era de 87.042,68 euros.

¿Más posesiones? 13.511,07 euros en una cuenta corriente; un plan de pensiones de 10.790 euros; un Seat Ibiza; y un Volkswagen Passat.

¿Y cuál es su salario? Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), su retribución como ministra de Vivienda en 2025 fue de 84.650,52 euros. Bastante por debajo de otros puestos dentro del ministerio, como el de la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, que supera los 137.000 euros.